Cene naftnih derivata porasle za 7,3 odsto na godišnjem nivou.



Godišnja inflacija u Francuskoj, prema preliminarnim podacima, ubrzala je sa februarskih 0,9 odsto na 1,7 odsto u martu zbog rasta cena energenata, objavio je danas Nacionalni institut za statistiku i ekonomska istraživanja (Insee).



Cene naftnih derivata u Francuskoj porasle za 7,3 odsto na godišnjem nivou, nakon pada od 2,9 odsto u februaru, što je značajno uticalo na celokupnu inflaciju. Gorivo u Francuskoj je naglo poskupelo zbog rata na Bliskom istoku - dizel se približio nivou od 2,2 evra po litru, dok benzin tipa 95-e10 košta oko dva evra.



Ovaj skok cena uticao je na celu ekonomiju, od plastike do troškova transporta, dodaje francuski list.



U poređenju sa prethodnim mesecom, indeks potrošačkih cena u Francuskoj je porastao za 0,9 odsto, najviše od februara 2024. godine, prenosi Tanjug.



Francuska inflacija merena harmonizovanim indeksom potrošačkih cena (HICP) je porasla za 1,9 odsto međugodišnje i za 1,1 odsto međumesečno, što je najveći skok cena od avgusta 2023. godine.



Rast inflacije je praćen i padom potrošnje, napominje Insee.



Potrošnja francuskih domaćinstava u februaru pala je za 1,4 odsto na mesečnom nivou, nakon blagog rasta u januaru, dok na godišnjem nivou pad iznosi 1,5 odsto.



