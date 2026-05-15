"Uveren sam da ćemo kroz ovu saradnju u dobroj meri pripremiti i naše ustanove kulture za ono što dolazi za 365 dana, a to je početak svetske specijalizovane izložbe Ekspo koja za temu upravo ima kulturu i sport. Na ovakav način omogući ćemo mnogo lakšu i bolju komunikaciju ustanova kulture sa spoljnim svetom. Srbija očekuje milione gostiju koji će je posetiti u ta tri meseca a naš cilj je da oni posete naše kulturne znamenitosti, ustanove kulture, muzeje, ali nam je takođe interes da sprečimo gomilanje redova za kupovinu ulaznica, omogućavanjem umrežene kupovine jedinstvene ulaznice kao i mnogo bolju logistiku u prenosu podataka našim bibliotekama. Sporazumom takođe i hardverski jačamo ustanove kulture. Apsolutno sam uveren da će već kroz godinu dana svako ko bude elektronski komunicirao s našim resorom kulture i te kako osetiti da je ta komunikacija brža, efikasnija i mnogo kvalitetnija", rekao je Selaković.

"Potpisivanjem ovog Sporazuma nastavljamo da razvijamo i širimo mrežu elektronske uprave na ustanove kulture koji će omogućiti efikasniji i brži rad, sigurniju razmenu podataka, veću dostupnost kulturnih sadržaja građanima, ali i smanjenje troškova u ustanovama kulture. Ukupno 165 lokacija muzeja, arhiva, pozorišta, galerija, zavoda i biblioteka će biti povezano u jedinstvenu mrežu, sa pristupom brzom internetu, a na čak 30 velikih značajnih lokacija radimo kompletnu računarsku mrežu i bežični internet. U Državnom data centru će biti obezbeđeni posebni kapaciteti državnog klaud sistema za smeštaj i čuvanje podataka Ministarstva kulutre i ustanova kulture, u prvom redu platforme eKultura - Jedinstvene nacionalne platforme za predstavljanje kulturnih sadržaja Republike Srbije. Razvoj digitalne infrastrukture, interoperabilnih informacionih sistema i unapređenje informacione bezbednosti, uz korišćenje kapaciteta Državnog data centra u Kragujevcu, predstavljaju važan preduslov za dalju digitalnu transformaciju sektora kulture", naveoi je Jovanović, navodi se u saopštenju Kancelarije.

On je dodao da se na ovaj način stvaraju uslovi da kulturni sadržaji budu dostupniji, povezaniji i vidljiviji široj javnosti, uz primenu najviših standarda zaštite i upravljanja podacima.

