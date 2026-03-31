Putnici širom sveta suočavaju se sa sve skupljim avionskim kartama i smanjenim brojem letova, dok sukobi na Bliskom istoku dovode do naglog rasta cena nafte.



Stručnjaci upozoravaju da bi visoke cene karata mogle da potraju mesecima, čak i ako dođe do smirivanja situacije.



Dodatni problem predstavlja i povećana potražnja za rutama koje zaobilaze Bliski istok i zemlje Zaliva, što dodatno podiže cene putovanja.



Stručnjak za avio-industriju Rigas Doganis ocenjuje da se avio-kompanije nalaze pred velikim izazovom.



"S jedne strane moraće da snižavaju cene kako bi podstakle tražnju koja slabi, a s druge ih visoki troškovi goriva primoravaju da ih povećavaju, što je prava savršena oluja", rekao je on, piše Euronews.



Rat između SAD, Izraela i Irana doveo je do naglog rasta cena nafte, između ostalog zbog napada na rafinerije i otežanog transporta kroz Ormuski moreuz, što direktno utiče na poskupljenje avionskog goriva.



Među kompanijama koje su već povećale cene karata nalaze se Cathay Pacific, AirAsia i Thai Airways.



Iz Cathay Pacifica navode da su troškovi goriva ovog meseca čak duplo veći u odnosu na prethodni period, zbog čega su već uveli više takse za gorivo na svim letovima.



AirAsia je saopštila da će privremeno povećati cene karata i dodatne naknade, uz mogućnost korekcije u zavisnosti od tržišta.



Thai Airways očekuje poskupljenje karata od 10 do 15 odsto, dok je australijski Qantas već povećao cene u zavisnosti od destinacije.



Skandinavska kompanija SAS uvela je "privremeno prilagođavanje cena", a Air New Zealand je već podigao cene karata na domaćim i međunarodnim linijama.



S druge strane, neke kompanije poput Lufthanse i Ryanaira, koje su ranije obezbedile gorivo po unapred ugovorenim cenama, zasad su donekle zaštićene od naglih poskupljenja.



Zbog problema sa snabdevanjem avionskim gorivom, pojedine zemlje i kompanije već smanjuju broj letova.



Vijetnamske vlasti upozoravaju na moguće nestašice goriva, dok je Vietnam Airlines najavio privremeno ukidanje više linija od 1. aprila, čime će nedeljno biti otkazana 23 leta.



Američki United Airlines planira da u kratkom roku otkaže oko 5 odsto planiranih letova. Direktor kompanije Skot Kirbi ističe da su cene avionskog goriva u poslednje tri nedelje više nego udvostručene.



"Ako se ovakav trend nastavi, to bi značilo dodatnih 11 milijardi dolara troškova godišnje samo za gorivo", upozorio je on.



I skandinavski SAS najavio je otkazivanje najmanje hiljadu letova u aprilu zbog rasta troškova, uz mogućnost dodatnih smanjenja nakon Uskrsa.



Istovremeno, konkurentske kompanije pokušavaju da popune praznine. Norwegian je najavio dodatne letove kako bi preuzeo deo putnika.



Air New Zealand takođe smanjuje kapacitete i već je otkazao oko 1.100 letova, što će pogoditi približno 44.000 putnika.



U takvim okolnostima, putnici mogu da očekuju skuplja putovanja i manji izbor letova u narednom periodu, dok avio-industrija pokušava da se izbori sa jednim od najvećih izazova poslednjih godina.



