Na planinskom centru Tornik, u organizaciji Skijališta Srbije, Turističke organizacije Zlatibor i Gold Gondole, danas je na svečanom otvaranju sav sadržaj bio besplatan za sve posetioce. Brojni turisti posetili su podnožje Tornika, i dok su se neki vozili gondolom do vrha, drugi su uživali na popularnom bobu, a mnogi su se pripremali i za trku - Tornik race, koja se danas održava, piše B92.

Ovim povodom medijima se obratio rukovodilac Skijališta Srbije Branko Slavujević, koji je istakao da, iako se Zlatibor pretežno orijentiše na zimsku sezonu, ima bogat letnji sadržaj koji je namenjen svim generacijama.

"Za najmlađe imamo bob na šinama, tu je i panoramska vožnja žičarom, veštačka stena, mini-golf, a danas je sve to besplatno za sve naše posetioce", istakao je Slavujević te dodao da se cene popularnih atrakcija na planini nisu promenile od prošle godine.

Cena panoramske vožnje na žičari za odrasle je 800 dinara, 550 dinara za decu, dok je cena za vožnju bobom na šinama 700 dinara za odrasle, odnosno 500 dinara za najmlađe.

Međustanica Gold gondole

Na atraktivnoj međustanici Gold gondole, koje je idealno mesto za predah ukoliko ste se uputili ka planinskom vrhu Tornik, takođe vas očekuju raznolike zanimljivosti.

Za ovo leto pripremljen je bioskop na otvorenom, letnje radionice, etno bazar, te Noć meteora.

Noviteti na Zlatiboru

Od ove godine, za sve turiste koji borave u registrovanom smeštaju, Zlatibor nudi velike popuste i benefite na preko 20 sadržaja. Popusti se ostvaruju preko Zlatibor Guest Card - virtuelne kartice sa popustima koju gosti dobijaju prilikom boravka na Zlatiboru.

Pravo na korišćenje kartice i ostvarivanje popusta imaju isključivo gosti koji su tokom svog boravka prijavljeni u centralni informacioni sistem E-turista.

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