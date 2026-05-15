Večeras u 21.00 čas istim povodom na Ušću će biti upriličen veliki vatromet.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 sa temom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve", koja će učiniti Beograd svetskom prestonicom inovacija, kulture i sporta, trajaće od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Danas je pokrenuta i platforma za prijavljivanje 20.000 volontera za Ekspo 2027, piše Tanjug.

Očekuje se da će Ekspo 2027 privući više od pet miliona posetilaca iz celog sveta. Do danas su učešće na Ekspu u Beogradu potvrdile 134 zemlje i tri međunarodne organizacije.

