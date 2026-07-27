Srbin se zaposlio na Jadranu, nije mogao da veruje šta traže od njega - "Trebalo je odmah da odem"

Sezonski poslovi na hrvatskom primorju svake godine privlače veliki broj radnika iz Srbije, ali iskustva zaposlenih često se razlikuju. Jedan radnik iz Srbije objavio je na Fejsbuk stranici "Posao na moru iskustva" svoje navodno iskustvo rada u jednom lokalu u Hrvatskoj, upozoravajući druge koji planiraju odlazak na sezonu, piše Dnevno.

Kako je naveo u objavi, uslovi rada koje je zatekao nisu bili isti kao oni koji su mu predstavljeni prilikom dogovora.

"Rečeno mi je da se radi osam sati, a radili smo mnogo duže"

Prema njegovim rečima, prilikom razgovora telefonom bilo mu je rečeno da je radno vreme oko osam sati, odnosno najviše devet u periodu najveće gužve.

Međutim, kako tvrdi, nakon dolaska na sezonu radni dani su često trajali između 10 i 11 sati, dok je bilo dana kada se radilo i po 13 ili 14 sati.

Navodi da dogovorene smene u praksi nisu izgledale onako kako su bile predstavljene.

"Nikada nisi siguran kada radiš i do kada radiš. Dešavalo se da završiš jednu smenu, a onda ti kažu da dođeš ponovo uveče ili rano ujutru", napisao je radnik.

Tvrdnja radnika: Plata se menjala nakon dolaska

Jedan od glavnih problema, prema njegovim navodima, bila je plata.

Kako tvrdi, pre dolaska na sezonu dogovorena plata bila je 1.500 evra, ali mu je nakon dolaska rečeno da je iznos drugačiji.

"Kada smo stigli, ispostavilo se da plata nije 1.500, nego 1.300 evra, dok bi razlika trebalo da bude isplaćena na kraju sezone", naveo je.

Kasnije mu je, kako tvrdi, saopšteno da će mesečna primanja biti još manja, uz obećanje da će ostatak biti isplaćen naknadno.

Radnici upozoravaju na teške uslove tokom sezone

U komentarima ispod objave javili su se i drugi ljudi koji su podelili svoja iskustva rada u sezoni.

Jedan od njih opisao je rad u kuhinji, navodeći da su smene često trajale više od 12 sati.

"Nemaš vremena ni da jedeš. Uzmeš hranu i jedeš stojeći, jer gost čeka", napisao je.

Prema njegovim rečima, najveći problem u sezonskim poslovima nije samo broj radnih sati, već i pritisak kojem su radnici izloženi tokom najprometnijeg dela godine.

Sezonski poslovi privlače veliki broj radnika iz regiona

Rad na hrvatskom primorju već godinama privlači radnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regiona, posebno u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu.

Najtraženiji su poslovi konobara, kuvara, pomoćnih radnika i radnika u hotelima, ali iskustva zaposlenih često zavise od poslodavca, uslova rada i ugovora koji su prethodno dogovoreni.

Stručnjaci i radnici koji imaju iskustva sa sezonskim poslovima često savetuju da se pre odlaska detaljno provere uslovi rada, visina plate, radno vreme i smeštaj.

Važno proveriti uslove pre odlaska na sezonu

Iskustvo jednog radnika ne predstavlja sliku svih sezonskih poslova u Hrvatskoj, ali ovakve objave često pokreću rasprave među ljudima koji planiraju rad u inostranstvu.

Pre odlaska na sezonu, radnicima se savetuje da traže pisani dogovor o plati, radnom vremenu, smeštaju i svim dodatnim troškovima.

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