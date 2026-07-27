EUR EUR 117,08 117,43din 117,78
USD USD 102,65 102,96din 103,26
CAD CAD 72,88 73,10din 73,32
AUD AUD 71,84 72,05din 72,27
GBP GBP 137,06 137,47din 137,89
CHF CHF 125,94 126,32din 126,70
KURSNA LISTA

Karijera

Srbin se zaposlio na Jadranu, nije mogao da veruje šta traže od njega - "Trebalo je odmah da odem"

Radnik iz Srbije podelio je iskustvo sa sezonskog rada u Hrvatskoj. Tvrdi da je radio duže smene, da se dogovorena plata menjala i upozorava druge radnike.

Autor:  BizPortal
27.07.2026.09:31
0
Srbin se zaposlio na Jadranu, nije mogao da veruje šta traže od njega - "Trebalo je odmah da odem"
Editorial/tartanparty/shutterstock.com
Veliko istraživanje u Srbiji - otvoren profil zemljišta, stručnjaci otkrili šta pravi razliku u prinosu
senadesign/shutterstock.com
 Veliko istraživanje u Srbiji - otvoren profil zemljišta, stručnjaci otkrili šta pravi razliku u prinosu
Prethodna vest
Nema novih potvrda boginja ovaca i koza - oglasio se ministar
Editorial credit: Bora030 / Shutterstock.com
 Nema novih potvrda boginja ovaca i koza - oglasio se ministar
Sledeća vest

Sezonski poslovi na hrvatskom primorju svake godine privlače veliki broj radnika iz Srbije, ali iskustva zaposlenih često se razlikuju. Jedan radnik iz Srbije objavio je na Fejsbuk stranici "Posao na moru iskustva" svoje navodno iskustvo rada u jednom lokalu u Hrvatskoj, upozoravajući druge koji planiraju odlazak na sezonu, piše Dnevno.

Kako je naveo u objavi, uslovi rada koje je zatekao nisu bili isti kao oni koji su mu predstavljeni prilikom dogovora.

"Rečeno mi je da se radi osam sati, a radili smo mnogo duže"

Prema njegovim rečima, prilikom razgovora telefonom bilo mu je rečeno da je radno vreme oko osam sati, odnosno najviše devet u periodu najveće gužve.

Međutim, kako tvrdi, nakon dolaska na sezonu radni dani su često trajali između 10 i 11 sati, dok je bilo dana kada se radilo i po 13 ili 14 sati.

Navodi da dogovorene smene u praksi nisu izgledale onako kako su bile predstavljene.

"Nikada nisi siguran kada radiš i do kada radiš. Dešavalo se da završiš jednu smenu, a onda ti kažu da dođeš ponovo uveče ili rano ujutru", napisao je radnik.

Tvrdnja radnika: Plata se menjala nakon dolaska

Jedan od glavnih problema, prema njegovim navodima, bila je plata.

Kako tvrdi, pre dolaska na sezonu dogovorena plata bila je 1.500 evra, ali mu je nakon dolaska rečeno da je iznos drugačiji.

"Kada smo stigli, ispostavilo se da plata nije 1.500, nego 1.300 evra, dok bi razlika trebalo da bude isplaćena na kraju sezone", naveo je.

Kasnije mu je, kako tvrdi, saopšteno da će mesečna primanja biti još manja, uz obećanje da će ostatak biti isplaćen naknadno.

Radnici upozoravaju na teške uslove tokom sezone

U komentarima ispod objave javili su se i drugi ljudi koji su podelili svoja iskustva rada u sezoni.

Jedan od njih opisao je rad u kuhinji, navodeći da su smene često trajale više od 12 sati.

"Nemaš vremena ni da jedeš. Uzmeš hranu i jedeš stojeći, jer gost čeka", napisao je.

Prema njegovim rečima, najveći problem u sezonskim poslovima nije samo broj radnih sati, već i pritisak kojem su radnici izloženi tokom najprometnijeg dela godine.

Sezonski poslovi privlače veliki broj radnika iz regiona

Rad na hrvatskom primorju već godinama privlači radnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regiona, posebno u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu.

Najtraženiji su poslovi konobara, kuvara, pomoćnih radnika i radnika u hotelima, ali iskustva zaposlenih često zavise od poslodavca, uslova rada i ugovora koji su prethodno dogovoreni.

Stručnjaci i radnici koji imaju iskustva sa sezonskim poslovima često savetuju da se pre odlaska detaljno provere uslovi rada, visina plate, radno vreme i smeštaj.

Važno proveriti uslove pre odlaska na sezonu

Iskustvo jednog radnika ne predstavlja sliku svih sezonskih poslova u Hrvatskoj, ali ovakve objave često pokreću rasprave među ljudima koji planiraju rad u inostranstvu.

Pre odlaska na sezonu, radnicima se savetuje da traže pisani dogovor o plati, radnom vremenu, smeštaju i svim dodatnim troškovima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
posao Jadran sezonski posao

Povezane vesti

Bez diplome, sami organizujete radno vreme, a zarada i preko 2.000 evra - posao koji trenutno "cveta" u Srbiji
Krakenimages.com/shutterstock.com

Bez diplome, sami organizujete radno vreme, a zarada i preko 2.000 evra - posao koji trenutno "cveta" u Srbiji

13:32 | 0
Poslala 300 prijava za posao, ali odgovora nema - žena otkrila najveći problem iskusnih radnika
Foto: DC Studio/Shutterstock.com

Poslala 300 prijava za posao, ali odgovora nema - žena otkrila najveći problem iskusnih radnika

15:28 | 0
"Ubijamo se od posla za 950 evra, a oni nas ponižavaju" - čistačica otkrila kako izgleda rad u hrvatskoj bolnici
ALPA PROD/shutterstock.com

"Ubijamo se od posla za 950 evra, a oni nas ponižavaju" - čistačica otkrila kako izgleda rad u hrvatskoj bolnici

09:15 | 0
Profesorka 17 godina nije kročila u učionicu, a primala punu platu od 6.100 evra
Foto: Frame Stock Footage/Shutterstock.com

Profesorka 17 godina nije kročila u učionicu, a primala punu platu od 6.100 evra

12:34 | 0
Traže ljude da testiraju vodene tobogane, a plata je čak 34.000 evra - posao iz snova postoji, ali nije za svakoga
Andrii Iemelianenko/shutterstock.com

Traže ljude da testiraju vodene tobogane, a plata je čak 34.000 evra - posao iz snova postoji, ali nije za svakoga

08:38 | 0
Komentari (0)

Karijera

Koliko zapravo košta privatni avion? Stručnjak otkriva zašto mnogima savetuje da ga ne kupuju
Juice Dash/shutterstock.com

Koliko zapravo košta privatni avion? Stručnjak otkriva zašto mnogima savetuje da ga ne kupuju

15:27 Karijera
Investicione prevare sve češće - 7 znakova koji otkrivaju da je ponuda lažna
HappyEva/shutterstock.com

Investicione prevare sve češće - 7 znakova koji otkrivaju da je ponuda lažna

12:26 Karijera
Svi misle da je more, a nalazi se u Srbiji - peščana plaža, Dunav kao more i smeštaj od samo 1.500 dinara
Iam_Anuphone/shutterstock.com

Svi misle da je more, a nalazi se u Srbiji - peščana plaža, Dunav kao more i smeštaj od samo 1.500 dinara

11:12 Karijera
Posao iz garaže ili podruma - šitake pečurka sve traženija, kilogram dostiže i 2.000 dinara
Foto: Edita Paulauskiene/Shutterstock.com

Posao iz garaže ili podruma - šitake pečurka sve traženija, kilogram dostiže i 2.000 dinara

08:35 Karijera
Najtraženije zanimanje u Srbiji - 1.300 slobodnih radnih mesta
Foto: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock.com

Najtraženije zanimanje u Srbiji - 1.300 slobodnih radnih mesta

08:26 Karijera
Vaša terasa je prilika za zaradu - gajite popularnu biljku i napravite biznis
Foto: Oksana Yermoshenko / Shutterstock.com

Vaša terasa je prilika za zaradu - gajite popularnu biljku i napravite biznis

08:59 Karijera
"Plavo zlato" rodilo kao nikad - Ivan iz Prislonice očekuje tri tone šljive, otkupna cena bolja nego ranijih godina
Foto: Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock.com

"Plavo zlato" rodilo kao nikad - Ivan iz Prislonice očekuje tri tone šljive, otkupna cena bolja nego ranijih godina

18:54 Karijera
Poslala 300 prijava za posao, ali odgovora nema - žena otkrila najveći problem iskusnih radnika
Foto: DC Studio/Shutterstock.com

Poslala 300 prijava za posao, ali odgovora nema - žena otkrila najveći problem iskusnih radnika

15:28 Karijera
Nova "zlatna koka" u Srbiji? Uzgaja se u garaži, bere za dve nedelje i donosi dobru zaradu
Pixel-Shot/shutterstock.com

Nova "zlatna koka" u Srbiji? Uzgaja se u garaži, bere za dve nedelje i donosi dobru zaradu

14:38 Karijera
Ko može da zaradi više od 2.000 evra bez fakulteta - ovo su najplaćenija zanimanja
Foto: Zamrznuti tonovi/Shutterstock.com

Ko može da zaradi više od 2.000 evra bez fakulteta - ovo su najplaćenija zanimanja

14:12 Karijera

Najnovije

Najčitanije

8min

Da li Evropi preti smrzavanje? - Skladišta tečnog gasa trenutno na 55 odsto 

10min

Koliko zapravo košta privatni avion? Stručnjak otkriva zašto mnogima savetuje da ga ne kupuju

24min

Kriptovalute u senci - zlato je broj jedan 

29min

Ilon Mask tvrdi da novac neće imati vrednost za 10 godina - njegova prognoza izazvala buru

30min

Kako će američko ukidanje carina promeniti poziciju srpskih kompanija

24H

Kilogram sira koji na crnom tržištu košta i do 100 evra - zakonom zabranjen, ali za lokalce je svetinja

8H

Mnogi ne znaju - čepove koje svi bacamo u smeće i te kako vrede

6H

Kafa 1 evro, doručak 3, dve ležaljke 8 - letovanje koje Srbi sve češće biraju

8H

Tradicija ne znači ništa - čuveni proizvođač čokolade pred bankrotom

7H

Turisti iz celog sveta poručili isto o Crnoj Gori - "Vraćamo se svake godine, ali ovo morate da rešite"

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,08 117,43 117,78
USD USD 102,65 102,96 103,26
CAD CAD 72,88 73,1 73,32
AUD AUD 71,84 72,05 72,27
GBP GBP 137,06 137,47 137,89
CHF CHF 125,94 126,32 126,7

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.130,00 €
ETH ETH 1.715,07 €
LTC LTC 41,21 €
DOT DOT 0,71 €
BCH BCH 191,76 €
LINK LINK 7,67 €
BNB BNB 502,38 €
XMR XMR 308,47 €
Powered by CoinGecko API