Ostrvo Naksos sve više se izdvaja kao jedna od najtraženijih destinacija u Kikladima, pre svega zbog svojih velikih i peščanih plaža koje su u isto vreme i prirodno očuvane i turistički razvijene. Oko mnogih plaža nalaze se naselja, hoteli, restorani i kompletna infrastruktura, što doprinosi njihovoj sve većoj popularnosti.

Poslednjih godina primetan je i rast broja stranih posetilaca, pa su i najpoznatije plaže ostrva postale znatno posećenije, ali i bolje organizovane, sa raznovrsnom ponudom za turiste.

Agios Prokopios - najpoznatija plaža Naksosa

Samo pet kilometara od Hore nalazi se jedan od najlepših zaliva na ostrvu, poznat po kristalno čistoj vodi i dugoj peščanoj obali. Agios Prokopios se često svrstava među najbolje plaže u Evropi i Grčkoj i nosi više priznanja, uključujući Plavu zastavu.

Plaža je potpuno uređena i nudi sve što je potrebno za celodnevni boravak - od beach barova i restorana, do hotela, sportova na vodi i spasilačke službe. Zapadni deo plaže je mirniji, ali sa naglim produbljivanjem mora, pa je potreban oprez.

Agios Georgios - idealan za porodice

U neposrednoj blizini Hore nalazi se Agios Georgios, plaža koja je poznata po plitkom moru i zaštićenoj lokaciji, što je čini pogodnom za porodice sa decom.

Plaža je dobro organizovana, sa hotelima, tavernama i kafićima, dok južni deo privlači i ljubitelje surfovanja. Zbog svoje dostupnosti i sadržaja, spada među najposećenije gradske plaže.

Agiassos - mirnija alternativa

Agiassos je duga i relativno mirna peščana plaža sa plitkom i čistom vodom. U njenoj blizini nalazi se i malo močvarno područje koje je ostalo izvan intenzivnog turističkog razvoja.

Na plaži se mogu naći smeštajni objekti i tradicionalne taverne, što je čini pogodnom za one koji traže mirniji odmor.

Agia Anna i Plaka - nastavak jedne obale

Agia Anna je jedna od najpoznatijih plaža ostrva, sa dugom peščanom obalom, beach barovima i hotelima. Pored nje se nalazi Plaka, prirodni nastavak iste obalne linije, poznata po dugoj, otvorenoj plaži i dinama u zaleđu.

Obe plaže nude kombinaciju organizovanih delova i prirodnih zona, što ih čini pogodnim i za turiste i za one koji traže više privatnosti.

Divlje i vetrovite plaže - Aliko i Mikri Vigla

Aliko je poznat po manjim, skrivenim plažama okruženim kedrovom šumom, dok Mikri Vigla predstavlja pravi raj za ljubitelje vodenih sportova, posebno kitesurfinga i vindsurfinga.

Iako su izložene vetrovima, ove plaže privlače turiste koji traže aktivan odmor i prirodni ambijent.

Ostale plaže koje nude mir i autentičnost

Među manje posećenim, ali jednako zanimljivim lokacijama izdvajaju se Pirgaki, Lionas, Panormos, Kalantos, Psili Amos i Hnigmenou. Svaka od njih ima svoj specifičan karakter – od potpuno izolovanih uvala do ribarskih sela sa tradicionalnim tavernama.

Sve popularnija destinacija u GrčkojRast broja posetilaca i razvoj infrastrukture učinili su Naksos jednom od najuravnoteženijih destinacija u Grčkoj - dovoljno razvijenom za komforan boravak, ali i dalje dovoljno autentičnom da sačuva prirodni ambijent, piše Travel.rs

Zbog toga ostrvo sve češće biraju i turisti koji žele da izbegnu prevelike gužve, a da ipak uživaju u prepoznatljivom egejskom moru i dugim peščanim plažama.

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