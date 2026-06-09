Razlog nije sama klima, već način na koji je postavljen odvod kondenzata.



Ako voda iz klima uređaja kaplje na komšijsku terasu, kvasi veš ili završava na trotoaru i prolaznicima pada na glavu, problem više nije samo pitanje dobrosusedskih odnosa.



Sedite na terasi uz jutarnju kafu, sušite veš ili zalivate cveće, a sa sprata iznad uporno kaplje voda. Tokom letnjih meseci ovo je jedan od najčešćih razloga za komšijske nesuglasice u zgradama.



Iako deluje kao sitnica, voda iz klima uređaja može da pokvari boravak na terasi, ošteti nameštaj i stvori neprijatnost stanarima ispod.

Ko snosi odgovornost za štetu?

Prema Zakonu o obligacionim odnosima lice koje drugome prouzrokuje štetu može biti dužno da je nadoknadi.



To znači da, ukoliko zbog neadekvatno postavljenog odvoda klima uređaja nastane šteta na tuđoj imovini ili dođe do ometanja normalnog korišćenja stana, odgovornost može snositi vlasnik stana u kojem je klima postavljena.



Osim toga, u pojedinim gradovima predviđene su i novčane kazne za slučajeve kada kondenzat iz klima uređaja kaplje na javnu površinu ili ugrožava prolaznike.

Zašto klima uređaj kaplje?

Pojava vode kod klima uređaja potpuno je normalna. Tokom rada klima hladi vazduh, a vlaga iz njega se pretvara u kondenzat koji se odvodi kroz posebnu cev.



Što su temperature više i vazduh vlažniji, količina vode može biti veća. Zato tokom letnjih dana nije neuobičajeno da iz klima uređaja kaplje gotovo neprekidno.



Problem nastaje kada je odvod postavljen tako da voda završava na tuđoj terasi, prozoru, fasadi ili javnoj površini.

Kada kapljanje postaje problem?

Nekoliko kapi vode povremeno verovatno neće nikome smetati. Međutim, situacija je drugačija kada:

- voda neprestano pada na terasu ispod



- kvasi veš koji se suši



- oštećuje tende ili baštenski nameštaj



- stvara lokve na terasi



- pravi neprijatnu buku tokom noći



- ostavlja tragove i fleke na fasadi zgrade



- kaplje na prolaznike ispod zgrade



U takvim situacijama problem više nije samo estetski, već utiče na normalno korišćenje stana i zajedničkog prostora.

Prvi korak: razgovarajte sa komšijom

Pre nego što pozovete upravnika zgrade ili razmišljate o prijavi, pokušajte da problem rešite razgovorom.



Mnogi vlasnici stanova nisu ni svesni da voda iz njihove klime završava na tuđoj terasi. Dovoljno je da ih upozorite na problem kako bi angažovali servisera ili produžili odvodnu cev.



Najčešće rešenje je jednostavno usmeravanje kondenzata na mesto gde neće smetati drugim stanarima.

Da li komšija mora da reši problem?

Iako ne postoji poseban zakon koji detaljno reguliše svaku situaciju sa klima uređajima, važi opšte pravilo da vlasnik stana ne sme korišćenjem svoje nekretnine da ometa druge stanare.



Osim toga, Zakon o obligacionim odnosima predviđa da je svako dužan da nadoknadi štetu koju prouzrokuje drugome. Ukoliko voda iz klima uređaja ošteti fasadu, tendu, nameštaj, podne obloge na terasi ili drugu imovinu, oštećeni može zahtevati naknadu štete od vlasnika stana iz kojeg problem potiče.



Drugim rečima, ako način na koji je postavljena klima uređajem nanosi štetu ili stvara smetnje komšijama, vlasnik je dužan da problem otkloni.

Da li su predviđene kazne?

Mnogi vlasnici klima uređaja nisu svesni da ih nepropisno sproveden odvod kondenzata može koštati i novčane kazne. Visina kazni zavisi od lokalnih propisa i odluka o komunalnom redu, a visina se razlikuje za fizička i za pravna lica za koje je kazna višestruko veća.



Osim eventualne prekršajne odgovornosti, vlasnik stana može odgovarati i za štetu koju njegov klima uređaj prouzrokuje drugom licu, piše Espreso.

Kada uključiti upravnika zgrade?

Ako razgovor ne donese rezultat, sledeći korak je obraćanje profesionalnom ili izabranom upravniku zgrade.



Upravnik može da upozori stanara na problem i pokuša da posreduje kako bi se pronašlo rešenje bez daljih sporova.



U praksi se većina ovakvih situacija završava upravo na ovom koraku.



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