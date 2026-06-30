O predlogu, koji je ranije iznela poslanička grupa nemačkog bloka CDU/CSU u Evropskom parlamentu, već se razgovara sa državama članicama Evropske unije, ali za sada nije poznato kada bi mogao da bude zvanično predstavljen niti da li postoji dovoljna podrška za njegovo usvajanje.

Prema navodima lista Izvestija, cilj novih viznih ograničenja bio bi dodatni pritisak na rusko društvo uoči izbora za Državnu dumu.

Istovremeno, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ranije je predložila zabranu ulaska u Evropsku uniju za osobe koje su služile u ruskim oružanim snagama od februara 2022. godine, što bi, prema pisanju lista Komersant, moglo da obuhvati milione ljudi.

Podeljena mišljenja unutar Evropske unije

Prema pisanju Blumberga, pojedine članice EU, među kojima su Italija i Francuska, strahuju da bi ovakva mera praktično mogla da preraste u opštu zabranu ulaska za ruske državljane.

S druge strane, pojedine severne i baltičke zemlje podržavaju dodatno pooštravanje vizne politike, dok Velika Britanija navodi da sa evropskim partnerima sarađuje na smanjenju bezbednosnih rizika koje, prema njihovoj proceni, predstavljaju bivši ruski vojnici.

Vizna pravila već su pooštrena

Iako Evropska komisija formalno nema ovlašćenje da samostalno zabrani izdavanje viza, poslednjih godina pravila su postepeno postajala stroža.

Vizna taksa za ruske državljane povećana je 2022. godine sa 35 na 80 evra, dok je prošle godine ograničeno izdavanje većine višekratnih šengenskih viza. Novi predlozi za dodatno pooštravanje pravila najavljeni su za 2027. godinu, prenosi Biznis.rs

Uprkos tome, broj turističkih šengenskih viza izdatih ruskim državljanima u prvoj polovini 2026. godine porastao je za 21 odsto, pri čemu ih najviše izdaju Italija, Španija i Francuska.

Ko bi mogao da se usprotivi zabrani?

Analitičari smatraju da će zemlje južne Evrope, poput Grčke, Italije, Španije, Francuske i Kipra, verovatno biti protiv potpunog ukidanja turističkih viza zbog značaja ruskih turista za njihove ekonomije.

Kao mogući protivnici novih ograničenja pominju se i Slovačka, kao i deo bugarskog političkog vrha, uz obrazloženje da bi dodatno ograničavanje putovanja moglo da nanese štetu evropskoj privredi i prekine preostale humanitarne veze sa Rusijom.

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