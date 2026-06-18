Kada je Evropska unija uvela novi Sistem ulaska i izlaska (EES), obećanje je bilo jednostavno - manje pečata u pasošima, brže kontrole i efikasnije praćenje boravka putnika iz zemalja koje nisu članice EU. Međutim, prva iskustva putnika pokazuju da je stvarnost mnogo složenija.

Na društvenoj mreži Redit (Reddit), putničkim forumima i ostalim mrežama mogu se pronaći potpuno različita iskustva. Dok jedni tvrde da su kroz proceduru prošli za svega nekoliko minuta, drugi opisuju višesatna čekanja, neispravne kioske i nervozu zbog mogućeg propuštanja letova.

"Bio sam spreman na katastrofu, a završio sam za 20 minuta"

Jedan putnik koji je doputovao u Milano napisao je da je očekivao višesatno zadržavanje nakon svega što je pročitao na internetu.

Po dolasku je prvo registrovao pasoš, fotografisao se i ostavio otiske prstiju na EES terminalu. Sistem ga je potom preusmerio na ručnu kontrolu, gde je čekao svega nekoliko minuta.

Njegov zaključak bio je da je ceo proces trajao oko 20 minuta i da je iskustvo bilo mnogo jednostavnije nego što je očekivao.

Slična iskustva prijavljivali su i putnici koji su prolazili kroz pojedine aerodrome u Španiji. Neki navode da su kroz sistem prošli za nekoliko minuta, uz povremene tehničke probleme koje su rešavali prelaskom na drugi kiosk.

Potpuno druga priča na prometnim aerodromima

Međutim, druga grupa putnika opisuje sasvim drugačiju sliku.

Na forumima mogu se pronaći brojna svedočenja ljudi koji su čekali između jednog i četiri sata kako bi završili registraciju i pasošku kontrolu. Jedan putnik koji je putovao preko Minhena naveo je da je registraciju završio za svega tri minuta, ali je zatim čekao više od sat vremena u redu za graničnu kontrolu zbog nedovoljnog broja službenika.

Slične scene zabeležene su na aerodromima u Lisabonu, Atini, Milanu i drugim velikim evropskim čvorištima, gde su redovi u pojedinim trenucima dostizali više sati čekanja.

"Na aerodromu Fiumicino (Rim) najduže sam čekao red, ne sam EES - kad dođeš na red, sve ide brzo", navodi putnik, dodajući da je ovo jedan od najprometnijih aerodroma.

Najveći problem nisu otisci prstiju, već organizacija

Zanimljivo je da mnogi putnici ne smatraju da je sam proces registracije komplikovan.

Najčešće kritike odnose se na organizaciju na aerodromima. Putnici navode da često nije jasno gde treba prvo da stanu, da li najpre idu na kioske ili direktno na pasošku kontrolu. Pojedini kiosci nisu radili, dok je na nekim lokacijama nedostajalo osoblje koje bi usmeravalo putnike.

Na forumima se često može pročitati da je iskustvo sa EES-om zapravo "lutrija". Neki prolaze gotovo bez zadržavanja, dok drugi nailaze na gužve zbog nekoliko letova koji sleću u isto vreme.

Zbunjuje i ono što dolazi posle prve registracije

Jedna od najvećih nedoumica među putnicima jeste pitanje da li se biometrijski podaci daju samo jednom.

Brojni korisnici Redita navode da su očekivali da će nakon prve registracije svako naredno putovanje biti znatno jednostavnije. Međutim, deo njih tvrdi da su i na sledećim putovanjima morali ponovo da prolaze kroz slične procedure, što je izazvalo dodatnu konfuziju.

"Iskreno, ništa dramatično, ali oseća se da su kontrole ozbiljnije nego ranije", objavio je jedan korisnik koju je putovao na letovanje u Hrvatsku.

Da li treba brinuti pred putovanje?

Ako se pogleda stotine komentara putnika, može se izvući jedan zajednički zaključak - EES ne funkcioniše isto na svim graničnim prelazima i aerodromima.

Na manjim aerodromima i u periodima slabijeg saobraćaja putnici često prolaze veoma brzo. Na velikim međunarodnim čvorištima, posebno tokom turističke sezone, čekanja mogu biti višestruko duža.

Zbog toga mnogi iskusni putnici sada savetuju da se na aerodrom dolazi ranije nego ranije, naročito ako prvi put prolazite kroz EES proceduru. Iako je cilj sistema da dugoročno ubrza kontrole i poveća bezbednost, iskustva sa terena pokazuju da je Evropa još u fazi prilagođavanja novim pravilima.

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