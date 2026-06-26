Sitni propusti mogu napraviti velike probleme tokom odsustva, od curenja vode do materijalne štete izazvane nevremenom.

Stručnjaci i iskustva domaćinstava pokazuju da se već osnovnim merama predostrožnosti mogu izbeći najčešći rizici koji nastaju dok stan ili kuća ostaju prazni.

1. Zatvorite glavni ventil za vodu

Jedna od najvažnijih stvari pre putovanja jeste zatvaranje glavnog ventila za vodu. Čak i minimalno curenje iz cevi, slavine ili bojlera može napraviti ozbiljnu štetu ako se ne otkrije na vreme. U praksi, upravo su vodovodni kvarovi među najčešćim uzrocima štete u praznim stanovima, pa se ova mera smatra osnovnom zaštitom doma.

2. Isključite nepotrebne električne uređaje

Pre odlaska preporučuje se isključivanje svih uređaja koji ne moraju da rade dok ste odsutni. To se posebno odnosi na bojler, klimu, televizor, punjače i druge potrošače. Osim smanjenja potrošnje struje, ova mera smanjuje i rizik od kvarova, pregrevanja ili, u retkim slučajevima, požara.

3. Obavestite komšiju ili osobu od poverenja

Jedan od najjednostavnijih, ali veoma korisnih koraka jeste obaveštavanje komšije ili bliske osobe da ćete biti odsutni. Preporučuje se da ostavite kontakt telefon i, ukoliko imate poverenja, rezervni ključ. Na taj način, u slučaju bilo kakvog problema, neko može brzo da reaguje.

4. Proverite balkon, terasu i spoljašnje površine

Pre polaska obavezno sklonite sve predmete sa balkona ili terase koji bi mogli da budu opasni u slučaju jakog vetra. Saksije, stolice, dekoracije i slični predmeti mogu pasti i izazvati štetu ili povrede. Ova provera je posebno važna tokom letnjih meseci, kada su nagle vremenske promene česte.

5. Zatvorite sve prozore i dodatno obezbedite dom

Pre izlaska iz stana ili kuće proverite da li su svi prozori zatvoreni i zaključani. Ako postoji mogućnost nevremena, preporučuje se i dodatna zaštita roletni ili kapaka. Ovo smanjuje rizik od ulaska vode, prašine, ali i potencijalnih provala.

Dodatni saveti za bezbrižan odmor

Pored osnovnih pet koraka, stručnjaci često savetuju i nekoliko dodatnih mera:

- Ispraznite frižider od kvarljivih namirnica kako biste izbegli neprijatan miris po povratku;

- Izbacite smeće pre polaska da biste sprečili pojavu insekata;

- Proverite gasne instalacije, ukoliko ih imate u domaćinstvu;

- Ne ostavljajte gotovinu i vredne predmete na vidljivim mestima i,

- Aktivirajte alarm ili video nadzor, ako ga posedujete.

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