Najavljeni prvi tropski talas pokrenuće intenzivno hlađenje i u domaćinstvima i poslovnim prostorima, što će se odraziti i na naše račune za struju.

Profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac rekao je za RTS da je idealna temperatura na koju treba podesiti klima uređaj u stambenim prostorima, između 24 i 26 stepeni Celzijusa.

"Savet za građane konkretno je da postave termostat klime na 25 stepeni i onda, ako se znoje ili ako se osećaju neudobno, malo da spuste tu temperaturu, ali da krenu od tih 25 stepeni", rekao je profesor Banjac, koji je i generalni sekretar "Srpskog komiteta Svetskog saveta za energiju".

Kako je naveo, reč je o kompromisu između energetske efikasnosti, komfora i preporuka Svetske zdravstvene organizacije.

Što se tiče poslovnog prostora, zavisi od namene i od toga šta radimo u njemu.

"U tržnim centrima su nešto više temperature su dozvoljene, oko 26 i 27, zato što smo tamo isto lagano odeveni, a tamo imamo takozvanu centralnu klimatizaciju, gde se kontroliše, odnosno reguliše i vlažnost vazduha i temperatura", rekao je ona za RTS/Ružice Vranjković.

Inverter klime je bolje ne isključivati često

Na pitanje kako pravilno koristiti klima-uređaj, profesor Banjac ističe da ne postoji univerzalno pravilo, jer sve zavisi od spoljnih uslova i vremena provedenog u prostoru.

"Kada ne boravimo duže vreme u prostoru, klima-uređaj svakako treba isključiti“, navodi Banjac.

Međutim, moderni inverter uređaji funkcionišu drugačije.

"Ako imamo te invertere, onda ih treba držati uključene sve vreme, pa čak i ako malo izlazimo iz prostora. Oni tako rade da najefikasnije rade, prate temperaturu i vrlo fino je podešavaju, ne trošeći previše energije", naveo je profesor Banjac.

Stare klime koje rade po principu uključi–isključi treba gasiti svaki put kada se napusti prostor.

Gde postaviti klimu

Važan faktor za efikasnost i udobnost jeste položaj unutrašnje jedinice.

Pošto se hladan vazduh prirodno spušta, klimu treba postaviti dovoljno visoko kako bi vazduh mogao ravnomerno da cirkuliše kroz prostoriju.

"Nikako direktno da bude usmerena na mesta gde sedimo – na radne stolove, trpezarijske stolove ili kauče. Treba je postaviti tako da ne duva direktno na nas, a da ipak može da meša vazduh u prostoru", rekao je profesor.

Kada je reč o spoljnim jedinicama, kaže, idealno je da one ne budu izložene direktnom suncu, jer to utiče na energetsku efikasnost sistema.

Ističe da postavljanje spoljnih jedinica na krov nije loše rešenje, ali da postoje tehnička ograničenja.

"Razmak između spoljašnje i unutrašnje jedinice ne bi trebalo da bude veći od šest, sedam ili osam metara, a postoje i ograničenja u pogledu visinske razlike“, napominje profesor.

"Ukoliko je spoljna jedinica previsoko ili prenisko postavljena, ona opterećuje rad klima uređaja i troši se više energije, a nekad može i tehnički da ugrozi sam rad sistema. Naravno, u katalozima ćete videti neke veće razlike, i 10 i 12 metara visine. Drugim rečima, oni koji su u potkrovlju ili koji su na onom poslednjem spratu, za njih je izmeštanje klima uređaja, spoljnih jedinica, na krovu prihvatljivo", objasnio je profesor Banjac.

Čišćenje filtera na svake dve do tri nedelje

Istakao je da redovno održavanje klima-uređaja nije važno samo zbog potrošnje struje, već i zbog zdravlja.

"Klima-uređaj nije uređaj koji kupite pa radi večno. On mora da se čisti. Kroz uređaj prolaze velike količine vazduha, a zaprljani filteri smanjuju efikasnost rada i povećavaju potrošnju energije", rekao je profesor.

Preporuka je da korisnici sami očiste filtere na svake dve do tri nedelje, dok bi jednom godišnje trebalo obaviti detaljan servis.

"U klima-uređaju se kondenzuje voda koja može da zaostaje kada uređaj ne radi. To je mesto gde mogu da se razviju bakterije i da naruše kvalitet vazduha u prostoru u kome živimo", upozorava Banjac.

Pri kupovini obratiti pažnju na energetsku klasu

Prilikom izbora klima-uređaja, postoji više parametra, ali prvo treba voditi računa o veličinu prostora.

"Niti preveliki, niti premali uređaj nije dobro rešenje", ističe profesor.

Takođe, treba obratiti pažnju i na energetsku klasu uređaja, kao i na sezonske koeficijente grejanja i hlađenja.

Uređaji sa oznakom A++ spadaju među najštedljivije i najisplativije na duži rok, naveo je profesor.

"Imaju još dva parametra koja se tiču sezonskog koeficijenta grejanja i sezonskog koeficijenta hlađenja. Oni treba da budu što veći i onio su uglavnom i vezani za tu klasu A++", rekao je profesor.

Roletne, noćno provetravanje i dobra izolacija štede energiju

Energetska efikasnost objekta značajno utiče na potrebu za hlađenjem.

Banjac savetuje spuštanje roletni tokom najtoplijeg dela dana, posebno kada niko ne boravi u stanu, kao i korišćenje noćnog provetravanja.

"Kada temperatura padne ispod 20 stepeni, treba otvoriti prozore i provetriti prostor. To su mere kojima možemo značajno da smanjimo potrošnju energije", naveo je profesor.

Govoreći o zemljama poput Švajcarske, gde je ugradnja klima-uređaja strogo regulisana, Banjac objašnjava da su tamošnje zgrade daleko energetski efikasnije i da klimatski uslovi ne zahtevaju toliko intenzivno hlađenje.

Situacija u Srbiji je, međutim, drugačija.

"Statistika pokazuje da smo od šezdesetih do devedesetih godina imali sedam do osam tropskih noći godišnje. Danas, u poslednjih deset godina, imamo više od 40 takvih dana, tako da bez klima uređaja ne možemo", naveo je profesor.

Izmeštanje klima sa fasada

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji iz 2023. godine, spoljne jedinice klima-uređaja postepeno će biti uklonjene sa fasada.

Za javne objekte u zaštićenim zonama rok je već istekao - 4. avgusta 2025. godine. Za građane koji žive u zaštićenim celinama ili objektima rok je 2028. godina, dok je za sve ostale predviđen rok do 2033. godine.

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