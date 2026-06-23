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Posle pet godina ponovo se otvara biser Jadrana - dve ležaljke koštaju 240 evra, noćenje čak 2.000

Luksuzni kompleks Sveti Stefan u Crnoj Gori ponovo će otvoriti vrata 1. jula, nakon gotovo pet godina pauze, čime se jedno od najpoznatijih letovališta na Jadranu vraća na svetsku turističku mapu.

Autor:  Nina Stojanović
23.06.2026.09:17
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Posle pet godina ponovo se otvara biser Jadrana - dve ležaljke koštaju 240 evra, noćenje čak 2.000
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Interesovanje gostiju već je veliko, a cene jasno pokazuju da je reč o destinaciji namenjenoj najdubljem džepu. Za komplet od dve ležaljke i suncobrana na hotelskoj plaži potrebno je izdvojiti čak 240 evra dnevno, dok cene noćenja u rizortu dostižu i 2.000 evra.

Otvoreni restorani i posebna pravila na plažama

U okviru kompleksa već je otvoreno nekoliko prestižnih restorana, dok će plaže funkcionisati po posebnim pravilima.

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Kraljičina plaža biće od 8 do 20 časova rezervisana isključivo za goste hotela, dok će deo Velike miločerske plaže ostati dostupan lokalnom stanovništvu.

Upravo je pitanje pristupa plažama ponovo izazvalo nezadovoljstvo među meštanima, i to uoči samog otvaranja rizorta.

Sporovi sa meštanima i dalje traju

Mesna zajednica Sveti Stefan podnela je krivičnu prijavu protiv kompanije Adriatic Properties i više državnih institucija zbog, kako tvrde, ograničavanja slobode kretanja. Sporni su prolazi i šetališta koja bi, prema ranijim sudskim odlukama, trebalo da budu javno dostupna, a koja su ponovo ograđena tokom dana.

Upravo je višegodišnji spor oko pristupa plažama bio jedan od glavnih razloga zatvaranja kompleksa u periodu od 2021. do 2026. godine.

Dogovor omogućio povratak na turističku mapu

Posle višegodišnjih pregovora, Vlada Crne Gore i zakupac postigli su nagodbu koja je omogućila ponovno otvaranje Svetog Stefana.

Dogovorom je predviđeno da Kraljičina plaža tokom dana ostane rezervisana za goste rizorta, dok drugi delovi obale moraju biti dostupni lokalnom stanovništvu.

Uprkos nerešenim odnosima sa meštanima, Sveti Stefan od 1. jula ponovo prima goste, a sa cenama koje dostižu i 2.000 evra za noć svrstava se među najskuplje destinacije na Mediteranu, piše Slobodna Dalmacija

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