Letovanje u Grčkoj već godinama je jedna od najčešćih opcija za srpske porodice. Na papiru, sve deluje jednostavno: smeštaj, gorivo, hrana i džeparac – ukupno oko 1.500 do 2.500 evra.

Međutim, realnost često izgleda potpuno drugačije. Mnogi turisti se tek po povratku kući iznenade kada saberu sve troškove i shvate da je konačan iznos bio i nekoliko puta veći, piše Telegraf Biznis.

Put koji deluje jeftino - ali nije

Iako se put automobilom smatra najpovoljnijom opcijom, on često donosi niz skrivenih troškova.

Gorivo kroz region, putarine kroz Severnu Makedoniju i Grčku, zadržavanja na granicama, kao i eventualno noćenje usput, lako mogu da podignu trošak puta na 300 do 600 evra po pravcu za jednu porodicu.

Ono što deluje kao jednostavna vožnja do mora, u praksi postaje ozbiljan deo ukupnog budžeta.

Smeštaj koji „poraste“ kada stignete

Najveći deo budžeta odlazi na smeštaj, ali i tu često dolazi do neočekivanih troškova.

Dodatne ponude za bolji pogled, bližu plažu ili klimatizovan apartman, kao i promena smeštaja "za malo bolji utisak", mogu povećati ukupnu cenu i do 30 do 50 odsto.

Na odmoru se odluke donose lakše, a upravo te sitne promene često prave veliku razliku u ukupnom računu.

Hrana i svakodnevni troškovi koji "ne deluju skupo"

Najveći udar na budžet često dolazi iz svakodnevne potrošnje.

Restorani uz more, porodični meniji i pića u turističkim zonama često su višestruko skuplji nego u lokalnim mestima nekoliko ulica dalje.

Jedan porodični ručak lako prelazi 50 do 100 evra, dok večera uz vino može dostići i 150 evra – bez ikakvog luksuza, već kao standardna turistička ponuda.

"Psihologija odmora" - najskuplji faktor

Stručnjaci često ističu da se na odmoru troši drugačije nego kod kuće.

Sladoled svakog dana, kafa na plaži po 4 do 6 evra, ležaljke koje se naplaćuju i do 40 evra dnevno, kao i mali izleti, stvaraju efekat postepenog trošenja koji mnogi ne primete odmah.

Ekonomisti to nazivaju psihologijom odmora - situacijom u kojoj ljudi imaju slabiji osećaj za budžet jer su opušteni i fokusirani na uživanje.

Izleti i aktivnosti koji brzo "pojedu" budžet

Dodatni troškovi dolaze iz aktivnosti koje se često ne planiraju unapred.

Vožnja brodom, izleti na ostrva, aquaparkovi, rentiranje skutera ili automobila, kao i organizovane ture, u zbiru mogu dodati još 1.000 do 2.500 evra na ukupno letovanje.

Ono što deluje kao usputna zabava, često postane jedan od najvećih troškova.

Kupovina sitnica koja na kraju nije tako sitna

Suveniri, odeća, lokalni proizvodi i pokloni dodatno povećavaju ukupnu potrošnju.

U turističkim mestima ljudi često kupuju stvari koje kod kuće ne bi ni razmatrali, što na kraju može da doda još nekoliko stotina evra na račun.

Kako 2.000 evra postane 8.000

Kada se saberu smeštaj, put, hrana, izleti i neplanirana potrošnja, odmor koji je započeo kao budžet od oko 2.000 evra lako može da naraste na 5.000 do 8.000 evra.

Najčešće se ne radi o jednom velikom trošku, već o nizu manjih odluka koje se donose "usput".

Grčka kao ekonomski paradoks

Grčka ostaje zanimljiv primer turističke destinacije koja deluje pristupačno, ali u praksi funkcioniše kao sistem postepenog trošenja.

Novac se ne gubi odjednom, već kroz male odluke koje se u trenutku ne čine značajnim - ali se na kraju pretvore u ozbiljan iznos.

Upravo zato mnogi putnici tek po povratku kući shvate da je letovanje koštalo znatno više nego što su planirali.

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