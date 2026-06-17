Od Jaza do Buljarica, gde god da letujete na Budvanskoj rivijeri u Crnoj Gori plaže nude i ležaljke i barove, ali i slobodna mesta za sve one koji nose svoje stolice, peškire i suncobrane na plažu.

Oni koji vole da se oslone na mesto u plažnom paru i poneko piće na plaži svakako moraju da misle i o cenama.

Budvanska rivijera ima dosta plaža, kako manjih, tako i većih, ali i cene variraju. Cene za ovu sezonu saznali smo od turističkih radnika u Budvi i donosimo detaljan cenovnik za ležaljke na plažama u ovom delu Crne Gore.

Na mnogima omiljenog plaži Jaz, koja je proglašena i za jednu od najlepših u Evropi, tu se set ležaljki može naći već za 10 evra, a ona je i dovoljno velika za postavljanje sopstvenih suncobrana.

Kada je reč o samom centru Budve, odnosno Slovenskoj plaži tu su ležaljke od takođe od 10 do 15 evra, dok tokom špica sezone za prvi red do mora morate izdvojiti 20 evra za set.

U Bečićima su dve ležaljke i suncobran 15 evra, a u jeku sezone prva dva reda biće 20 evra.

Ista je situacija i u Petrovcu, gde je potrebno za set ležaljki dati 15 evra, dok je cena u Buljaricama 20 evra.

Takođe, nešto skuplje ležaljke su na plaži Pržno i tu je za dve ležaljke i suncobran potrebno 30 evra.

Kada je reč hrani i piću u plažnim barovima i u lokalima po mestima u Crnoj Gori cene su sledeće:

- Voda: dva evra;

- Kafa: 1.80-2.50 evra;

- Pivo 0,33: 3-3.50 evra;

- Kokteli: osam -15 evra;

- Pica Kaprićoza: sedam -10 evra i,

- Pica parče: tri evra.

Uz ove cene, treba dodati i trošak za sladoled koji se često kupuje tokom dana na plaži, a čije cene zavise od vrste, a izbor je veliki.

Važno je napomenuti i to da sve ove plaže imaju i svoj slobodni deo, dakle svako može staviti svoj peškir i suncobran i uživati pored mora koliko želi, bez plaćanja seta ležaljki, pišu B92 Putovanja.

Bilo da preferirate ležaljke i neku dodatnu uslugu ili da ležite samo na svom peškiru, najvažnije je da se tokom boravka na moru lepo odmorite i uživate u letnjim danima.

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