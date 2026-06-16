Ako predlog bude usvojen, to bi moglo da označi prekretnicu u upravljanju turizmom na Jadranu i promeni način razvoja privatnog smeštaja.

Prenaseljenost primorskih gradova tokom letnje sezone postaje sve veći problem za lokalno stanovništvo, a Rovinj se odlučio na korak koji bi mogao da ograniči dalji rast turističkog smeštaja.

Nakon gradova poput Barselone, Atine i Firence, Rovinj bi mogao da postane sledeća destinacija koja će privremeno obustaviti otvaranje novih apartmana.

Plan se prvenstveno odnosi na stari grad, gde bi u narednom periodu mogao biti uveden moratorijum na izdavanje novih rešenja za kategorizaciju privatnog smeštaja.

Gradonačelnik Rovinja Emil Nimčević objasnio je da gradske vlasti razmatraju privremeno ograničavanje izgradnje apartmana.

"Smatramo da se pojavila potreba da se u starom gradskom jezgru u naredne dve godine, a zahvaljujući Planu upravljanja destinacijama koji je omogućen Zakonom o turizmu, imamo mogućnost uvođenja moratorijuma na izdavanje rešenja za kategorizaciju, izgradnja apartmana unutar našeg starog gradskog jezgra", istakao je Nimčević.

Rovinj je prošle godine zabeležio skoro 4,5 miliona noćenja turista, što ga čini najposećenijim gradom u Hrvatskoj. Dok se kvalitet usluge poboljšava u hotelima i kampovima, a novi hotelski kapaciteti se ne šire, privatni smeštaj beleži stalni rast.

Prema podacima turističke zajednice, privatni smeštaj čini značajan deo ukupnog kapaciteta.

"Od ukupno 38.500 kreveta, privatni smeštaj čini 30 odsto, što znači približno 11.680 kreveta", rekla je za HRT Iva Damuđa iz Turističke zajednice Rovinja.

U samom srcu sezone, Rovinj istovremeno prima i do 25 hiljada gostiju, što dodatno opterećuje infrastrukturu i svakodnevni život stanovnika.

Sve se više pokreću pitanja kvaliteta usluge, ali i kvaliteta života lokalnog stanovništva, koje prostor deli sa rekordnim brojem turista.

Problem parkiranja i pritisak na lokalnu infrastrukturu Među problemima koje ističu stanovnici i stanodavci, posebno se ističu saobraćaj i parkiranje.

"Imamo problema sa parking mestima, jer turisti dolaze u centar grada, žele da parkiraju u centru, a ne tri kilometra dalje", naglasila je stanodavac smeštaja Ksenija Pehar.

Istarsko udruženje porodičnog smeštaja nije uvereno da će predložene mere doneti željene rezultate.

"Videćemo kakav će biti rezultat na terenu, da li će proizvesti neke rezultate ili će samo otvoriti sivu zonu kako bi se ljudi onda snalazili na neki drugi način", rekla je predsednica udruženja Lorena Džon.

Legalni zakupci upozoravaju da je problem nelegalnog smeštaja već izražen.

"Mislim da bi iznajmljivanje stanova trebalo da obavljaju lokalni stanovnici, a ne ljudi kojima je kupovina nekretnina u Rovinju samo investicija i lokalno stanovništvo od toga ne dobija ništa", dodala je Ksenija Pehar, piše Dnevno.hr

Plan upravljanja destinacijom je trenutno u fazi javne konsultacije. Ukoliko ga prihvati Gradsko veće i nadležni županijski odsek, Rovinj bi mogao da uđe u dvogodišnji period bez novih legalnih stanova u starom gradskom jezgru. Ovo bi, barem privremeno, zaustavilo dalju apartmanizaciju jedne od najprometnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj.

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