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Pet biznisa koje možete pokrenuti sa manje od 10.000 evra - neki vraćaju ulaganje već prve godine

Pokretanje sopstvenog posla više nije rezervisano samo za one sa velikim kapitalom.

Autor:  Dubravka Jovanović
15.06.2026.12:40
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Pet biznisa koje možete pokrenuti sa manje od 10.000 evra - neki vraćaju ulaganje već prve godine
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Zahvaljujući digitalizaciji, rastu lokalne proizvodnje i promenama u navikama potrošača, danas je moguće započeti profitabilan biznis sa ulaganjem manjim od 10.000 evra.

Iako uspeh zavisi od tržišta, lokacije i poslovnog plana, pojedine delatnosti omogućavaju relativno brz ulazak na tržište i povraćaj investicije u razumnom roku.

U nastavku su pet biznisa koji se često nalaze među najisplativijim opcijama za početnike.

1. Plastenička proizvodnja povrća

Plastenička proizvodnja predstavlja jednu od najpopularnijih opcija među malim preduzetnicima i poljoprivrednicima. Uz ulaganje od nekoliko hiljada evra moguće je postaviti manji plastenik i započeti proizvodnju paradajza, paprike, krastavaca ili zelene salate.

Prednost ovog posla je što omogućava veću kontrolu uslova proizvodnje i produženu sezonu prodaje. Potražnja za domaćim povrćem prisutna je tokom cele godine, a proizvođači koji pronađu sigurne kupce često ostvaruju stabilne prihode.

2. Mobilna autopraonica

Sve veći broj vlasnika automobila traži usluge koje štede vreme. Upravo zato mobilne autopraonice postaju sve popularnije.

Početna investicija obuhvata opremu za pranje, rezervoare za vodu, sredstva za čišćenje i prevozno sredstvo. Ukupni troškovi često ostaju ispod 10.000 evra.

Prednost ovog modela poslovanja je što se usluga pruža na adresi klijenta, čime se smanjuju troškovi zakupa poslovnog prostora.

3. Proizvodnja mikrobilja

Mikrobilje je poslednjih godina postalo tražena namirnica u restoranima, hotelima i specijalizovanim prodavnicama zdrave hrane.

Za pokretanje proizvodnje nisu potrebne velike površine. Posao se može organizovati čak i u manjim zatvorenim prostorima uz kontrolisane uslove proizvodnje.

Početna ulaganja uglavnom uključuju police, osvetljenje, semenski materijal i sistem navodnjavanja, dok profitne marže mogu biti značajno više nego kod tradicionalnih poljoprivrednih kultura.

4. Online prodavnica domaćih proizvoda

Elektronska trgovina nastavlja da raste, a sve više potrošača kupuje domaće proizvode putem interneta.

Pokretanje internet prodavnice za lokalne prehrambene proizvode, prirodnu kozmetiku, rukotvorine ili specijalizovane proizvode može zahtevati relativno skroman početni kapital.

Najveći deo ulaganja odnosi se na izradu sajta, marketing i početne zalihe robe. Prednost ovog modela je mogućnost prodaje kupcima širom zemlje bez potrebe za velikim maloprodajnim prostorom.

5. Servis za održavanje zelenih površina

Potražnja za uslugama uređenja dvorišta, košenja trave i održavanja zelenih površina raste iz godine u godinu, posebno u urbanim sredinama.

Za početak poslovanja potrebna je osnovna oprema poput kosačica, trimera i alata za održavanje biljaka. U mnogim slučajevima ukupna investicija ostaje znatno ispod granice od 10.000 evra.

Posao je posebno zanimljiv jer omogućava postepeno širenje usluga i povećanje prihoda kroz održavanje privatnih i poslovnih objekata.

Na šta obratiti pažnju pre pokretanja biznisa?

Stručnjaci ističu da visina početnog kapitala nije jedini faktor uspeha. Jednako važni su analiza tržišta, poznavanje konkurencije i plan prodaje proizvoda ili usluga.

Mnogi mali biznisi ne propadnu zbog nedostatka novca, već zbog nedovoljnog broja kupaca ili loše organizacije poslovanja.

Zato je pre ulaganja važno istražiti potražnju, proceniti troškove i obezbediti što sigurniji kanal prodaje.

Mali kapital ne mora da znači i malu zaradu

Iako ulaganje manje od 10.000 evra ne garantuje uspeh, brojni primeri pokazuju da upravo manji i specijalizovani poslovi mogu doneti stabilan prihod i postati osnova za dalji rast.

U vremenu kada mnogi traže dodatni izvor zarade ili žele da pokrenu sopstveni posao, ovakvi biznisi predstavljaju priliku za ulazak u preduzetništvo bez velikog finansijskog rizika.

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