Rast cena mlaznog goriva povećao je prosečan trošak goriva za 88 evra po putniku na letovima na duge relacije koji napuštaju Evropu i 29 evra na letovima unutar Evrope, saopštila je T&E, prenosi Rojters.

Njihova analiza uporedila je cene od prošle sedmice sa onima neposredno pre početka rata SAD i Izraela sa Iranom 28. februara.

Mlazno gorivo za let od Barselone do Berlina bilo bi 26 evra skuplje po putniku, dok bi putovanje na duge relacije od Pariza do Njujorka koštalo 129 evra više za gorivo, procenila je T&E u svojoj analizi objavljenoj danas.

T&E je izračunao prosečnu potrošnju goriva na svim letovima sa polaskom iz Evrope i podelio to sa brojem putnika u odlasku, kako bi izračunao koliko bi skok cene goriva dodao troškovima po osobi.

Rukovodioci avio-kompanija, uključujući Lufthanzu, Rajaner i Er Frans-KLM, rekli su u martu da će verovatno prebaciti veće troškove goriva na potrošače ako Ormuski moreuz ostane zatvoren duže vreme.

T&E je saopštio da su njegovi proračuni pokazali da su dodatni troškovi od skoka cena goriva daleko veći od troškova sa kojima se avio-kompanije suočavaju zbog poštovanja politika EU o klimatskim promenama.

"Kriza na Bliskom istoku dokazuje da je naša prava ranjivost rezervoar napunjen stranom naftom, a ne zakoni osmišljeni da je poprave", rekla je Dajan Vitri, direktorka avijacije u T&E.

Evropska unija najavila je da će u sredu odgovoriti smernicama o upravljanju ograničenim snabdevanjem mlaznim gorivom.

