Prema podacima koje je izneo britanski tabloid The ​​Sun, pozivajući se na analizu sajta za poređenje cena TravelSupermarket, snažan porast pretraga za niz destinacija zabeležen je prvih dana marta.

Podaci za prvih 25 dana marta pokazuju posebno veliki skok interesovanja za italijansko ostrvo Sardiniju, gde su pretrage porasle za čak 236 odsto.

Sardinija - 236 odsto povećanja pretraga

Ovo italijansko ostrvo je idealna destinacija za ljubitelje plaža, sa belim peskom i tirkiznim morem.

Izbor je raznovrstan, od skrivenih uvala među granitnim stenama do luksuznih odmarališta na Kosta Smeraldi i impresivnih litica zaliva Orosei.

Majorka - 168 odsto povećanja pretraga

Omiljena britanska destinacija nije izgubila na popularnosti od početka paket aranžmana. Od porodičnih odmarališta poput Alkudije, Puerto Polensea i Kala Bone do mirnijih mesta za parove Sa Koma, ostrvo nudi ponešto za svakoga, prenosi Indeks.hr.

Bodrum - povećanje pretraga od 138 odsto

Ovaj turski dragulj nudi kombinaciju pristupačnog luksuza, prelepe egejske obale i bogate istorije. Obala je puna uređenih plaža i šarenih primorskih gradova.

Crna Gora - povećanje pretraga od 122 odsto

Ova mala balkanska zemlja na jadranskoj obali ima mnogo toga da ponudi, od prelepih plaža do srednjovekovnih gradova i planinskih pejzaža.

Toskana - povećanje pretraga od 122 odsto

Jedno od najboljih mesta za upoznavanje toskanskog načina života je poseta glavnom gradu, Firenci. Renesansna umetnost, arhitektura i bogata gastronomska ponuda čine ovaj grad posebnom destinacijom.

Sus - povećanje pretraga od 102 odsto

Odmor u Tunisu, na obali Sredozemnog mora, garantuje sunce i jedinstveno iskustvo. Istorijski grad sa više od 3.000 godina tradicije nalazi se na deset kilometara dugoj peščanoj plaži Bu Džafar.

Dominikanska Republika - 95 odsto povećanje pretraga

Sve više putnika koji traže sunce na udaljenim destinacijama bira Karibe, pa ne čudi što popularnost ove zemlje poznate po belim peščanim plažama i bujnim nacionalnim parkovima raste.

Hrvatska - 91 odsto povećanje pretraga

Poznata kao zemlja hiljadu ostrva, Hrvatska privlači kristalno čistim Jadranskim morem. Oko 2.700 sunčanih sati godišnje doprinosi tome, kao i bogata istorija Dubrovnika.

Kalifornija - 90 odsto povećanje pretraga

Od kada se ovog leta održava Svetsko prvenstvo, zapadna obala SAD beleži dodatno interesovanje, jer se deo utakmice igra u Los Anđelesu i San Francisku.

Dodatni razlog za posetu je ponovno otvaranje auto-puta 1 kroz Big Sur nakon nekoliko godina renoviranja.

Sveta Lucija - 86 odsto povećanje pretraga

Ovo karipsko ostrvo, udaljeno oko osam sati leta od Ujedinjenog Kraljevstva, nudi prašume, vulkanske izvore i duge peščane plaže.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.