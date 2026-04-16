Već sada oštre kazne od 1. oktobra 2027. postaju još rigoroznije - vlasti će imati širu vlast za preuzimanje vozila, i to ne samo onih u vlasništvu vozača.

Prema novim pravilima, vozilo će moći trajno oduzeti u slučajevima ekstremnog prekoračenja brzina - više od 80 km/h u naseljenim područjima ili 90 km/h izvan naselja.

Za ponovljene prekršitelje granica je još niža pa će ostati bez automobila već pri prekoračenju većem od 60 km/h u naselju, odnosno 70 km/h izvan njega.

Dosad je ova mjera bila ograničena isključivo na vozila u vlasništvu vozača, no to će se uskoro promijeniti.

Od jeseni 2027. policija će moći oduzeti i automobile koji nisu formalno u vlasništvu prekršitelja.

Na udaru svi

To znači da će se nova pravila primenjivati i na vozila uzeta na leasing ili u najam, službeni automobil, ili i vozila u vlasništvu članova porodice, piše tportal.

Oduzeti automobili neće dugo ostati u državnom vlasništvu - biće prodani na dražbi. Veći dio prihoda, točnije 70 odsto, slijevat će se u austrijski fond za sigurnost cestovnog prometa, dok će preostalih 30 odsto pripasti saveznoj državi.

