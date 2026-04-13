Putovanja, bilo poslovna ili turistička, danas predstavljaju neizostavan deo savremenog života i važan su pokretač ekonomije u mnogim državama širom sveta. Najveći broj turista i dalje privlače zemlje poput Francuska, Španija i Sjedinjene Američke Države, dok se među gradovima posebno izdvaja Bangkok, koji godišnje poseti oko 22 miliona ljudi. Na drugom mestu nalazi se Pariz sa više od 19 miliona međunarodnih dolazaka.

Ipak, paralelno sa masovnim turizmom postoji i druga strana globalnih putovanja, destinacije koje ostaju izvan glavnih turističkih tokova. Razlozi za to su brojni: geografska udaljenost, visoki troškovi putovanja, nedovoljno razvijena infrastruktura, ali i percepcija bezbednosti ili političke stabilnosti. Posebno su pogođene male ostrvske države u Pacifiku, do kojih je često teško i skupo doći.

Stručnjaci naglašavaju da manji broj posetilaca ne znači nužno i slabiji turistički doživljaj. Naprotiv, mnoge od najmanje posećenih zemalja nude netaknutu prirodu, manje gužve i autentičnija iskustva, često po nižim cenama u odnosu na popularne destinacije.

Kiribati

Prema podacima Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija, titulu najmanje posećene zemlje na svetu nosi pacifička ostrvska država Kiribati. Ova zemlja imala je svega oko 2.000 posetilaca u 2022. godini, što je značajan pad u odnosu na period pre pandemije. Razlozi uključuju posledice kovida, ograničenu infrastrukturu, ali i sve izraženije klimatske promene.

Kiribati, uprkos tome, nudi izuzetne prirodne lepote. Morski ekosistemi privlače ljubitelje ronjenja i netaknute prirode, dok je zaštićeno područje Feniks ostrva uvršteno na UNESCO-ovu listu svetske baštine. Ipak, dolazak u ovu zemlju ostaje izazovan zbog ograničenih i neredovnih avionskih linija.

Maršalska Ostrva

Pored Kiribata, na listi najmanje posećenih nalaze se i Maršalska Ostrva, koja su pre pandemije imala tek nekoliko hiljada turista godišnje, a danas se i dalje oporavljaju. Ova ostrva poznata su po bogatoj morskoj flori i fauni, ali i istoriji povezanoj sa Drugi svetski rat i nuklearnim testiranjima.

Niue

Među retko posećenim destinacijama je i Niue, samoupravna ostrvska država u slobodnoj asocijaciji sa Novim Zelandom, koja se ističe upravo odsustvom masovnog turizma. Posetioci ovde ne nailaze na gužve, saobraćajne čepove niti užurban način života, već na prirodni mir i jednostavnost.

Mikronezija

Mikronezija, smeštena između Maršalskih Ostrva i Palaua, nudi sličan spoj prirodnih lepota i istorijskih lokaliteta, uključujući olupine brodova iz Drugog svetskog rata.

Montserrat





S druge strane, karipsko ostrvo Montserrat predstavlja primer destinacije čiji je turizam ozbiljno pogođen prirodnim katastrofama. Nakon razorne erupcije vulkana 1995. godine, veliki deo zemlje je napušten.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.



