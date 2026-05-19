Letovanje u Grčkoj je za mnoge iz Srbije već dugogodišnja tradicija. Obe rute imaju prednosti i mane, a pravi izbor zavisi od više faktora: krajnje destinacije, gužvi na granicama, stanja puta, bezbednosti, cene putarina i goriva.
Analizirali smo obe rute - uz korisne informacije i savete koje će vam značiti pred polazak na put kao i iskustva vozača iz prve ruke.
Koje su najčešće rute za put kolima iz Srbije do Grčke?
1. Preko Severne Makedonije
Najklasičnija i najkorišćenija ruta ide preko:
Beograd-Niš-Preševo-Tabanovce (granica sa Makedonijom);
Kroz Makedoniju autoputem E-75: Kumanovo-Skoplje-Veles-Đevđelija;
Granični prelaz Bogorodica-Evzoni i,
Ulazak u Grčku - nastavak ka Solunu ili dalje ka Halkidikiju, Leptokariji, Olimpik Biču, Tasosu itd.
2. Preko Bugarske
Alternativna ruta ide preko:
Beograd-Niš-Dimitrovgrad-Kalotina (granica sa Bugarskom);
Kroz Bugarsku: Sofija-Blagoevgrad-Sandanski;
Granični prelaz Kulata-Promahonas i,
Ulazak u Grčku-dalje ka Solunu, Kavali, Asprovalti, Stavrosu, Vrasni, Kavali, Tasosu i Atosu itd.
Prednosti i mane rute preko Makedonije
Prednosti:
Brža i kraća ruta za one koji idu ka Solunu, Halkidikiju, Pargi, Lefkadi ili Krfu;
Auto-put E-75 prolazi kroz celu Makedoniju-vožnja je jednostavna i bez komplikovanih skretanja i,
Manje komplikovana dokumentacija: dovoljno je imati pasoš (ili ličnu kartu ako ne prelazite granicu sa Grčkom u tom danu).
Mane:
Česta gužva na graničnim prelazima, naročito vikendom na Bogorodica-Evzoni;
Auto-put u Makedoniji je u promenljivom stanju - dešavaju se radovi, ima i dobrih i lošijih deonica;
Obavezno posedovanje Zelenog kartona i,
Makedonske putarine su česte, ali se mogu platiti kešom i platnom karticom.
Prednosti i mane rute preko Bugarske
Prednosti:
Odlična ruta za one koji idu ka Tasosu, Asprovalti, Kavali, Aleksandropoliju;
Manje gužve na granici u sezoni, pogotovo ako izbegavate vikend;
Nema stajanja na naplatnim rampama,
Nema granice između Bugarske i Grčke i,
Auto-put Sofija-Grčka (A3/A6) je odličan i vožnja je prijatna (samo 20 km je vožnja kroz kanjon Kresna, nema auto-puta).
Mane:
Ako zaboravite da kupite vinjetu, kazna je visoka;
Manje pumpi na delu puta kroz Bugarsku - planirajte gde ćete sipati gorivo;
Lošiji kvalitet nekih deonica ako ne pratite preporučene rute;
Putarina kroz Srbiju (Beograd-Preševo): oko 1.800 din;
Makedonske putarine (pet naplatnih rampi): oko sedam evra jedan pravac i,
U Grčkoj: ako idete ka Halkidikiju - oko tri evra.
Ukupno: oko 25 evra u jednom pravcu, bez goriva.
Preko Bugarske
Putarina kroz Srbiju (Beograd-Gradina): oko 1.750 din;
Bugarska vinjeta: oko 14 evra za mesec dana. Pogledajte gde i kako kupiti vinjetu za Bugarsku i,
Grčka putarina (Promahonas-Solun): oko 2.40 evra.
Ukupno: oko 32 evra u jednom pravcu bez goriva + povratak oko 16 evra.
Napomena: Cene se odnose na automobile. Proverite važeće iznose pred put jer mogu da se menjaju.
Granice i gužve: gde je lakše proći?
Prelaz Bogorodica-Evzoni
Najopterećeniji granični prelaz ka Grčkoj;
Vikendom se često čeka više od dva sata;
Radi non-stop i,
Veliki broj turista, autobusa i teretnih vozila.
Prelaz Kulata-Promahonas
Uglavnom manje gužve;
Nema zadržavanja na prelazu jer nema više kontrole između dve granice;
Brži ulazak u Grčku, pogotovo van sezonskog špica;
Takođe otvoren 24h i,
Manji broj turista ga koristi - prednost za one koji izbegavaju kolone.
Krajnja destinacija kao ključ odluke
Da pojednostavimo:
Idete ka Solunu, Halkidikiju, Lefkadi, Pargi, Krfu? Bolje preko Makedonije
Idete ka Tasosu, Asprovalti, Kavali, Aleksandropoliju? Bolje preko Bugarske.
Udaljenost i vreme puta mogu se razlikovati svega 30–60 minuta u zavisnosti od gužve, ali komfor, stanje puta i gužve često odlučuju.
I na kraju, šta je najbolje izabrati, preko Bugarske ili Makedonije?
Ne postoji univerzalno pravilo, a preporuka je sledeća:
Ako vam je cilj brzina i jednostavna vožnja - idite preko Makedonije i,
Ako vam je cilj manje gužvi na granici i idete ka istočnoj Grčkoj - probajte preko Bugarske, piše Grčka info.
U oba slučaja, preporuka je:
Vozite danju ako niste navikli na put;
Ne ostavljajte vredne stvari u kolima na pumpama;
Planirajte unapred, pratite stanje na granicama uživo i birajte dan i sat polaska pažljivo kako biste izbegli najveće gužve.
