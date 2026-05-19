Letovanje u Grčkoj je za mnoge iz Srbije već dugogodišnja tradicija. Obe rute imaju prednosti i mane, a pravi izbor zavisi od više faktora: krajnje destinacije, gužvi na granicama, stanja puta, bezbednosti, cene putarina i goriva.

Analizirali smo obe rute - uz korisne informacije i savete koje će vam značiti pred polazak na put kao i iskustva vozača iz prve ruke.

Koje su najčešće rute za put kolima iz Srbije do Grčke?

1. Preko Severne Makedonije

Najklasičnija i najkorišćenija ruta ide preko:

Beograd-Niš-Preševo-Tabanovce (granica sa Makedonijom);

Kroz Makedoniju autoputem E-75: Kumanovo-Skoplje-Veles-Đevđelija;

Granični prelaz Bogorodica-Evzoni i,

Ulazak u Grčku - nastavak ka Solunu ili dalje ka Halkidikiju, Leptokariji, Olimpik Biču, Tasosu itd.

2. Preko Bugarske

Alternativna ruta ide preko:

Beograd-Niš-Dimitrovgrad-Kalotina (granica sa Bugarskom);

Kroz Bugarsku: Sofija-Blagoevgrad-Sandanski;

Granični prelaz Kulata-Promahonas i,

Ulazak u Grčku-dalje ka Solunu, Kavali, Asprovalti, Stavrosu, Vrasni, Kavali, Tasosu i Atosu itd.

Prednosti i mane rute preko Makedonije

Prednosti:

Brža i kraća ruta za one koji idu ka Solunu, Halkidikiju, Pargi, Lefkadi ili Krfu;

Auto-put E-75 prolazi kroz celu Makedoniju-vožnja je jednostavna i bez komplikovanih skretanja i,

Manje komplikovana dokumentacija: dovoljno je imati pasoš (ili ličnu kartu ako ne prelazite granicu sa Grčkom u tom danu).

Mane:

Česta gužva na graničnim prelazima, naročito vikendom na Bogorodica-Evzoni;

Auto-put u Makedoniji je u promenljivom stanju - dešavaju se radovi, ima i dobrih i lošijih deonica;

Obavezno posedovanje Zelenog kartona i,

Makedonske putarine su česte, ali se mogu platiti kešom i platnom karticom.

Prednosti i mane rute preko Bugarske

Prednosti:

Odlična ruta za one koji idu ka Tasosu, Asprovalti, Kavali, Aleksandropoliju;

Manje gužve na granici u sezoni, pogotovo ako izbegavate vikend;

Nema stajanja na naplatnim rampama,

Nema granice između Bugarske i Grčke i,

Auto-put Sofija-Grčka (A3/A6) je odličan i vožnja je prijatna (samo 20 km je vožnja kroz kanjon Kresna, nema auto-puta).

Mane:

Ako zaboravite da kupite vinjetu, kazna je visoka;

Manje pumpi na delu puta kroz Bugarsku - planirajte gde ćete sipati gorivo;

Lošiji kvalitet nekih deonica ako ne pratite preporučene rute;

Putarina kroz Srbiju (Beograd-Preševo): oko 1.800 din;

Makedonske putarine (pet naplatnih rampi): oko sedam evra jedan pravac i,

U Grčkoj: ako idete ka Halkidikiju - oko tri evra.

Ukupno: oko 25 evra u jednom pravcu, bez goriva.

Preko Bugarske

Putarina kroz Srbiju (Beograd-Gradina): oko 1.750 din;

Bugarska vinjeta: oko 14 evra za mesec dana. Pogledajte gde i kako kupiti vinjetu za Bugarsku i,

Grčka putarina (Promahonas-Solun): oko 2.40 evra.

Ukupno: oko 32 evra u jednom pravcu bez goriva + povratak oko 16 evra.

Napomena: Cene se odnose na automobile. Proverite važeće iznose pred put jer mogu da se menjaju.

Granice i gužve: gde je lakše proći?

Prelaz Bogorodica-Evzoni

Najopterećeniji granični prelaz ka Grčkoj;

Vikendom se često čeka više od dva sata;

Radi non-stop i,

Veliki broj turista, autobusa i teretnih vozila.

Prelaz Kulata-Promahonas

Uglavnom manje gužve;

Nema zadržavanja na prelazu jer nema više kontrole između dve granice;

Brži ulazak u Grčku, pogotovo van sezonskog špica;

Takođe otvoren 24h i,

Manji broj turista ga koristi - prednost za one koji izbegavaju kolone.

Krajnja destinacija kao ključ odluke

Da pojednostavimo:

Idete ka Solunu, Halkidikiju, Lefkadi, Pargi, Krfu? Bolje preko Makedonije

Idete ka Tasosu, Asprovalti, Kavali, Aleksandropoliju? Bolje preko Bugarske.

Udaljenost i vreme puta mogu se razlikovati svega 30–60 minuta u zavisnosti od gužve, ali komfor, stanje puta i gužve često odlučuju.

I na kraju, šta je najbolje izabrati, preko Bugarske ili Makedonije?

Ne postoji univerzalno pravilo, a preporuka je sledeća:

Ako vam je cilj brzina i jednostavna vožnja - idite preko Makedonije i,

Ako vam je cilj manje gužvi na granici i idete ka istočnoj Grčkoj - probajte preko Bugarske, piše Grčka info.

U oba slučaja, preporuka je:

Vozite danju ako niste navikli na put;

Ne ostavljajte vredne stvari u kolima na pumpama;

Planirajte unapred, pratite stanje na granicama uživo i birajte dan i sat polaska pažljivo kako biste izbegli najveće gužve.

