Jedna od omiljenih prolećnih lokacija godinama unazad mnogih Srba jeste planina Rudnik, i posebno roplanak koji s pravom nosi naziv "Srpski Holivud", tu se nalazi taj natpis, ali tu su i "Čarobnjak iz Oza", a i ostali brojni junaci iz crtanih filmova.

"Srpski Holivud", smešten je u rudničko-takovskom kraju, gde su se priroda i dobra ideja spojile u jedinstvenu turističku priču koja iz godine u godinu privlači sve više posetilaca.

Ovaj nesvakidašnji proplanak, delo entuzijazma jednog čoveka, postao je pravo mesto za odmor, fotografije i uživanje pod otvorenim nebom. Među animiranim sadržajima, gigantskim ljuljaškama i pogledom koji seže ka Šumadiji i nekadašnjem vulkanu Ostrvici, posetioci pronalaze beg od svakodnevice.

"Ljudi se ovde ljuljaju zbog uživanja, pogled puca na pola Šumadije, ali i kako bi uhvatili što bolji kadar za društvene mreže. Slike sa ove najveće ljuljaške su zaista jako popularne i neretko viralne. Odrasli se ovde vraćaju u detinjstvo, svi su oduševljeni. Uglavnom se ljuljaš kad si dete, a ovde to opet doživiš, i to usred prirode", kaže za RINU Ivan Jakovljević, idejni tvorac.

I dok umesto muzike i barova, ovde se čuje cvrkut ptica, Srpski Holivud je više od atrakcije, na kome se okupljaju porodice.

U danima praznika, kada se traži mir, radost i trenuci sa najbližima, ovakva mesta podsećaju da za sreću često nije potrebno mnogo, samo dobra ideja, malo prirode i veliko srce.

