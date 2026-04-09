U pitanju je velika opklada na pad cena nafte, koja je realizovana neposredno pre obraćanja Donald Trump, nakon čega su cene sirove nafte naglo pale.

Opklada od gotovo milijardu dolara

Prema podacima Reuters i LSEG-a, investitori su u utorak uveče prodali ukupno 8.600 terminskih ugovora za naftu tipa Brent i američku WTI naftu.

Samo nekoliko sati kasnije, oko 22:30 po GMT-u, Tramp je odustao od ranijih pretnji i najavio dvonedeljno primirje sa Iranom.

Reakcija tržišta bila je trenutna – cene nafte pale su za oko 15 odsto, na ispod 100 dolara po barelu na početku trgovanja u sredu.

Neuobičajen tajming

Iako velike pozicije na tržištu nafte nisu retkost, ovako koncentrisana i brza transakcija izazvala je dodatnu pažnju.

Uobičajena praksa je da se veliki nalozi raspoređuju tokom dužeg perioda i preko više berzi, kako bi se izbegao uticaj na cenu.

Takođe, ovakve transakcije se retko realizuju nakon zatvaranja tržišta, koje traje do 18:30 po GMT-u.

Sličan scenario već viđen

Ovo nije prvi put da se sličan obrazac pojavljuje.

Krajem marta, investitori su prodali terminske ugovore za naftu vredne oko 500 miliona dolara samo 15 minuta pre nego što je Tramp objavio odlaganje napada na iransku energetsku infrastrukturu.

I tada je usledio pad cene nafte od oko 15 odsto.

Bez odgovora regulatora

Tokom pomenutog trgovanja prometovano je oko 6.200 Brent ugovora i oko 2.400 WTI ugovora.

Operator berze CME Group odbio je da komentariše ovaj slučaj, dok odgovori nisu stigli ni od Intercontinental Exchange, kao ni od američkog regulatora Commodity Futures Trading Commission, piše Index.hr.

Tržište pod pritiskom

Od početka sukoba, tržište nafte beleži nagli rast volatilnosti i obima trgovanja.

Pre sukoba, prosečan dnevni promet Brent ugovora iznosio je oko 300.000, dok se u poslednjim nedeljama taj broj udvostručio, dostižući i više od milion ugovora dnevno.

To praktično odgovara vrednosti od oko milijardu barela nafte, što dodatno ukazuje na pojačanu nervozu i neizvesnost na globalnom tržištu.

