Belex15 je pao za 1,30 odsto, a Belexline za 1,05 odsto.

Jedina na dobitničkoj listi bila je kompanija Impol seval iz Sevojna, čije su akcije porasle za 0,60 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 6.539 dinara.

S druge strane, na listi gubitnika prvi je bio Energoprojekt holding iz Beograda, sa padom akcija od 13 procenata i cenom od po 435 dinara.

Upravo akcijama te kompanije danas je najviše trgovano, uz ostvareni promet od 21.042.480 dinara, dok je na drugom mestu bio beogradski Meser tehnogas s prometom od 2.336.000 dinara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

