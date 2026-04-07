Forest Siti se sada smatra jednim od najbeskorisnijih megalomanskih projekata na svetu.
Zamišljen je kao pametni grad budućnosti u Džohoru, u Maleziji, a pretvorio se u grad duhova.
Trebalo je da bude luksuzna oaza na veštačkom ostrvu, ali umesto toga stotine stanova u visokim neboderima sada stoje prazni.
Kada je projekat najavljen 2016. godine, verovalo se da će luksuzni stanovi eksplodirati "preko noći" i da će ih uglavnom kupiti bogati Kinezi koji traže investicione nekretnine.
Iako je bilo početnog interesovanja, projekat je propao zbog političke nestabilnosti u Maleziji, strože kontrole kapitala u Kini i pandemije koronavirusa.
Uz to, glavni investitor - kineska građevinska kompanija Kantri Garden - zapala je u duboke dugove, a luksuzni stambeni kompleks pretvorio se u grad duhova.
Prema nekim statistikama, u gradu projektovanom za 700.000 stanovnika danas živi samo oko 9.000 duša.
Od 2016. godine izgrađeno je samo oko 15 procenata planirane infrastrukture, a čak ni ono što je izgrađeno nije izgrađeno po najvišim standardima.
Forest Siti je na papiru bio zelen i energetski efikasan grad.
U stvarnosti, zbog zasipanja mora i uništavanja morskog ekosistema, naišao je na kritike ekologa, a izazvao je i diplomatsko trenje sa Singapurom.
Danas ovaj grad odiše čudnom atmosferom i izgleda kao napušteno odmaralište.
Peščane plaže su dugačke i lepe, ali prazne. U tržnom centru mnoge prodavnice i restorani su zatvoreni jer nema saobraćaja, piše Pun kufer.
U nastojanju da oživi napušteni grad i privuče globalne finansijske i tehnološke kompanije, malezijska vlada je 2024. godine proglasila Forest Siti posebnom finansijskom zonom bez poreza. Do sada je nekoliko kompanija pokazalo interesovanje za otvaranje kancelarija u Forest Sitiju, a da li će to biti dovoljno da se spase grad duhova, ostaje da se vidi.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)