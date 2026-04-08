Za fiskalnu godinu koja se završava 29. novembra, Levi Štraus sada očekuje rast prihoda između 5,5 odsto i 6,5 odsto, kao i prilagođenu zaradu po akciji (EPS) u rasponu od 1,42 do 1,48 dolara, što je poboljšanje u odnosu na prethodnu projekciju.



Optimizam je zasnovan na uspešnom fiskalnom kvartalu do 1. marta, u kojem su prihodi Levi Štrausa porasli za 14 odsto na 1,74 milijarde dolara, dok je neto dobit povećana za 30,2 odsto.



Ključni pokretač rasta je snažna potražnja za džinsom u svim segmentima, posebno za popularnim "baggy" modelima, kao i rast prodaje mlađim potrošačima putem digitalnih kanala, prenosi Rojters.



Levi Štraus dobro posluje uprkos carinama od oko 10 odsto na uvoz u Sjedinjene Američke Države, pošto kompanija uspeva da amortizuje taj pritisak kroz direktnu prodaju, povećanje cena, kontrolu troškova i diverzifikaciju dobavljača.



Kompanija proizvodi odeću u zemljama poput Kina, Vijetnama, Bangladeša i tu robu uvozi u Sjedinjene Američke Države.



Rast je zabeležen i geografski - prodaja u severnoj, srednjoj i južnoj Americi poreasla je za devet odsto međugodišnje u prvom fiskalnom kvartalu, u Evropi za 24 odsto, a u Aziji za 13 odsto.



Akcije kompanije Levi Štraus su poslednjih godinu dana porasle za 45 odsto.



