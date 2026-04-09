Šta vas čeka na autoputevima - pojačane naplatne stanice za praznike

Iz Puteva Srbije saopšteno je da su svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica u funkciji 24 časa dnevno, bez prekida, kako bi se omogućio što brži prolazak vozila.

Kako da izbegnete zadržavanja

Vozačima se savetuje da koriste elektronsku naplatu putarine (ENP), koja omogućava najbrži prolazak kroz naplatne stanice bez čekanja.

Takođe, preporučuje se registracija na integrisani sistem "Toll4All", koji omogućava korišćenje jednog TAG uređaja za prolazak kroz više država u regionu, uključujući Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

Pojačane mere za praznike

Zbog povećanog broja vozila, povećan je i broj inkasanata na naplatnim rampama, kako bi se smanjile gužve i ubrzao protok saobraćaja.

Iz Puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, poštuju propise i prilagode vožnju uslovima na putu.

U saopštenju je istaknuto i da se svim vozačima želi bezbedno putovanje i srećni uskršnji praznici.

