Francuski energetski gigant EDF objavio je da će izdvojiti 240 miliona evra kako bi pomogao kupcima da investiraju u toplotne pumpe i električna teška vozila. Ovaj potez je deo šire strategije usmerene na energetsku tranziciju, odnosno prelazak sa nafte i gasa na više električne energije, u skladu sa vladinim ciljevima za borbu protiv klimatskih promena i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva. Uprkos višku električne energije i nižim tržišnim cenama koje su uticale na profit, EDF je u poziciji da pokrene novi investicioni ciklus zahvaljujući snažnim rezultatima u 2025. godini, sa neto profitom od 8,4 milijarde evra.



Prema planu, EDF će izdvojiti 80 miliona evra za razvoj industrija sa visokom potrošnjom električne energije, kao što su centri podataka. Ostatak sredstava je namenjen podršci domaćinstvima sa niskim prihodima za prelazak na električno grejanje i transportnom sektoru za ubrzanje prelaska sa dizel motora na električne pogone. Kompanija već nudi industrijske lokacije sa postojećim mrežnim priključcima kako bi ubrzala realizaciju novih projekata.



Beatris Bigoa, glavna službenica za korisničku podršku EDF-a, rekla je da je glavni cilj da se kupcima pruži jasna vizija i da se pokrenu investicije koje trenutno stagniraju. Naglasila je da postoji interesovanje, ali i izvesna nesigurnost među kupcima, zbog čega kompanija želi da poveća informisanost potrošača i olakša prelazak na ekološki prihvatljivije tehnologije. Plan je detaljno opisan u izveštaju Rojtersa, navodi Poslovni.



Iako iznos od 240 miliona evra deluje značajno, to je samo mali deo šireg investicionog plana EDF-a. Generalni direktor Luk Remon rekao je da kompanija cilja na godišnje investicije od oko 25 milijardi evra, što bi bio rekord u istoriji kompanije. Najveći deo sredstava biće usmeren na energetsku infrastrukturu, uključujući izgradnju najmanje šest novih nuklearnih reaktora vrednih više od 50 milijardi evra, kao i program za produženje veka trajanja postojećih reaktora procenjen na između 66 i 70 milijardi evra.



