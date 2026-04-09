Hemofarm dobio novog vlasnika - londonski fond preuzeo

Ovim potezom Hemofarm, koji posluje u okviru STADA grupe, prelazi pod kontrolu novog investicionog fonda.

Završena velika akvizicija

Iz kompanije CapVest Partners LLP saopšteno je krajem marta da je uspešno okončano preuzimanje većinskog udela u STADA-i, farmaceutskoj kompaniji specijalizovanoj za generičke lekove, proizvode za široku potrošnju i specijalizovanu terapiju.

Proces preuzimanja započeo je još u septembru 2025. godine, kada je potpisan obavezujući sporazum, a nakon toga su usledila regulatorna odobrenja.

Kako je Hemofarm došao u sastav STADA-e

STADA je još 2006. godine kupila Hemofarm, čime je vršačka kompanija postala deo velike međunarodne farmaceutske grupe.

Kasnije, 2017. godine, sama STADA je prešla u vlasništvo investicionih fondova Bain Capital i Cinven, koji su tada kupili većinski paket akcija vredan oko 4,1 milijardu evra.

Planovi novog vlasnika

Iz CapVesta poručuju da će nova vlasnička struktura dodatno ubrzati razvoj kompanije.

U saopštenju se navodi da će, nakon snažnih poslovnih rezultata u 2025. godini, ova transakcija omogućiti dalji globalni rast STADA-e, kao i nova ulaganja i potencijalne akvizicije.

Stabilan rast i jaki rezultati

STADA trenutno zapošljava oko 12.000 ljudi širom sveta, a u prethodnoj godini ostvarila je prihode od 4,3 milijarde evra, uz rast od šest odsto.

Kompanija je zabeležila i rekordni prilagođeni EBITDA rezultat od 961 milion evra.

