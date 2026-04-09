KURSNA LISTA

Svet

Hemofarm dobio novog vlasnika - londonski fond preuzeo

Vršačka farmaceutska kompanija Hemofarm i zvanično je dobila novog vlasnika, nakon što je londonska investiciona firma CapVest završila preuzimanje većinskog udela u nemačkoj kompaniji STADA Arzneimittel AG.

Autor:  Nina Stojanović
eKapija09.04.2026.10:16
0
Marko Metlaš/Alo
Foto: Dieddin/Shutterstock
Prethodna vest
Foto: Alexander Fedosov/Shutterstock
Sledeća vest

Ovim potezom Hemofarm, koji posluje u okviru STADA grupe, prelazi pod kontrolu novog investicionog fonda.

Završena velika akvizicija

Iz kompanije CapVest Partners LLP saopšteno je krajem marta da je uspešno okončano preuzimanje većinskog udela u STADA-i, farmaceutskoj kompaniji specijalizovanoj za generičke lekove, proizvode za široku potrošnju i specijalizovanu terapiju.

Proces preuzimanja započeo je još u septembru 2025. godine, kada je potpisan obavezujući sporazum, a nakon toga su usledila regulatorna odobrenja.

Kako je Hemofarm došao u sastav STADA-e

STADA je još 2006. godine kupila Hemofarm, čime je vršačka kompanija postala deo velike međunarodne farmaceutske grupe.

Kasnije, 2017. godine, sama STADA je prešla u vlasništvo investicionih fondova Bain Capital i Cinven, koji su tada kupili većinski paket akcija vredan oko 4,1 milijardu evra.

Planovi novog vlasnika

Iz CapVesta poručuju da će nova vlasnička struktura dodatno ubrzati razvoj kompanije.

U saopštenju se navodi da će, nakon snažnih poslovnih rezultata u 2025. godini, ova transakcija omogućiti dalji globalni rast STADA-e, kao i nova ulaganja i potencijalne akvizicije.

Stabilan rast i jaki rezultati

STADA trenutno zapošljava oko 12.000 ljudi širom sveta, a u prethodnoj godini ostvarila je prihode od 4,3 milijarde evra, uz rast od šest odsto.

Kompanija je zabeležila i rekordni prilagođeni EBITDA rezultat od 961 milion evra.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
vlasnik farmaceutska kompanija Hemofarm

Povezane vesti

12:32 | 0
Foto: Shutterstock

14:03 | 0
Foto: Shutterstock

18:22 | 0
Printscreen

14:34 | 0
Shutterstock

09:17 | 0
Komentari (0)

Svet

Foto: Printscreen | Foto:AI ilustracija

13:50 Svet
Foto: Zhenny-zhenny/Shutterstock

13:37 Svet
Foto: Alexander Fedosov/Shutterstock

10:27 Svet
Foto: Shuttterstock

09:45 Svet
Foto: Stephen Nwaloziri/Shutterstock

09:01 Svet
Foto: Shutterstock/Quality Stock Arts

08:11 Svet
FOTO: FREEPIK

18:43 Svet
Foto: Freepik

17:44 Svet
Foto: Google Maps

16:06 Svet
Pixabay

15:22 Svet

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 61.249,00 €
ETH ETH 1.878,31 €
LTC LTC 46,24 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 379,94 €
LINK LINK 7,52 €
BNB BNB 515,82 €
XMR XMR 289,68 €
Powered by CoinGecko API