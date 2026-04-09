Francuska avio kompanija Er Frans saopštila je danas da je produžila obustavu svojih letova ka Bliskom istoku zbog bezbednosne situacije i zatvaranja određenih vazdušnih prostora, kao i da istovremeno povećava kapacitet iz nekoliko azijskih gradova.



Produžena je obustava letova do i iz Dubaija, Rijada, Tel Aviva i Bejruta do 3. maja 2026. godine, zaključno sa tim danom, zbog bezbednosne situacije u regionu i zatvaranja određenih vazdušnih prostora, prenosi Figaro. Za letove sa poletanjem iz Dubaija, obustava je na snazi do 4. maja.

Kako je najavila kompanija, putnici koji su kupili karte za letove u tom periodu biće kontaktirani pojedinačno. Er Frans navodi da je uveo komercijalne mere koje omogućavaju putnicima da besplatno odlože ili otkažu svoje putovanje, bez obzira na to da li je njihov let otkazan ili ne, u skladu sa uslovima koje je odredila kompanija.



Takođe se navodi da će nastavak poslovanja zavisiti od nove procene situacije na terenu, koja se smatra „veoma promenljivom".



Er Frans je od početka marta povećao svoje kapacitete iz Azije kako bi apsorbovao deo potražnje koja je odložena nakon masovnih otkazivanja letova bliskoistočnih avio-kompanija, a takođe koristi veće avione na svojim letovima iz Bangkoka, Singapura, Delhija, Mumbaja, Šangaja, Tokija, Osake i Puketa. Uvedene su i dodatne frekvencije iz Bangkoka, Singapura i Delhija. Er Frans uverava da su njegovi timovi i dalje posvećeni daljem prilagođavanju rasporeda ako to bude potrebno, piše Politika.



