Nagli rast cena nafte košta rafinerije i u Aziji i u Evropi više novca i gubitaka, rekli su izvori i analitičari.

Vlade pozivaju državne kompanije da nastave da proizvode gorivo uprkos teškim uslovima kako bi zaštitile nacionalnu bezbednost.

Evropa je najveći uvoznik američke sirove nafte, ali se konkurencija pojačala jer su i kupci u Aziji počeli da traže.

Nafta prolazi kroz Ormuski moreuz samo u malim količinama, pa se bareli traže iz Severne, Centralne i Južne Amerike, Afrike i severne Evrope.

"Azijske rafinerije su odsečene od snabdevanja sa Bliskog istoka i sada se agresivno takmiče za svaki raspoloživi barel iz atlantskog basena", objašnjava glavna analitičarka za naftu kompanije Rystad Energy Paola Rodrigez-Masiu.

Trgovci su rekli da ponude za američku sirovu naftu WTI Midland, koja ide ka Severnoj Aziji i koja će biti isporučena u julu veoma velikim tankerima, sada uključuju premiju od 30 do 40 dolara, u zavisnosti od korišćenog benčmarka.

Jedan trgovac je naveo premiju od 34 dolara za sirovu naftu iz Dubaija, a drugi je naveo premiju od 30 dolara pored londonskog Brent-a.

Dva trgovca su rekla da su ponuđene premije bile blizu 40 dolara po barelu u odnosu na londonsku benčmark naftu za isporuku u avgustu.

U poslovima sklopljenim krajem marta i početkom aprila, kada su japanske rafinerije, uključujući Taiyo Oil, kupovale naftu na američkom tržištu, premija je bila 20 dolara po barelu, rekli su trgovci.

"Cena se menja iz dana u dan", rekao je jedan trgovac, zaključujući da se azijske rafinerije suočavaju sa ozbiljnim gubicima.

Međutim, drugi trgovac je rekao da bi rafinerijama bilo bolje da smanje rafiniranje i umesto toga kupuju derivate, ako ih uopšte neko nudi.

Premija za fizičku isporuku naglo je skočila nakon što su fjučersi američke WTI nafte u četvrtak znatno zaostajali za fizičkim cenama. To znači da su bareli koji moraju biti isporučeni u narednih sedam dana ili manje bili znatno skuplji od onih sa datumom isporuke u naredna dva, tri ili više meseci.

U Evropi je barel američke sirove nafte WTI Midland za isporuku na Starom kontinentu u četvrtak bio skoro 15 dolara skuplji od londonskog Brent-a, piše tportal.

Evropske rafinerije koje kupuju naftu na fizičkom tržištu ne mogu ostvariti profit puštajući te barele kroz svoje sisteme, s obzirom na to koliko je to skupo i koliko su visoke cene prevoza, objašnjava Rodrigez-Masiu. Cene prevoza su porasle zbog jače potražnje za tankerima u regionu Meksičkog zaliva.

