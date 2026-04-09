Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 31,32 milijarde evra, osetno manje nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 14 u kategoriji "ekstremni strah", malo gore u odnosu na jučerašnji nivo 17 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 3,29 odsto na 1.868,22 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,68 odsto na 516,32 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 2,79 odsto na 70,42 evra, a avalanš (AVAX) za 2,78 odsto na 7,82 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,05 evra, što je za 2,31 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ENJ, TNSR i BLUR.

