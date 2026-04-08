Dok mnogi u Evropi traže bolje plaćene poslove, jedna zemlja nudi priliku kakva se retko viđa – hiljade otvorenih radnih mesta i plate koje mogu dostići gotovo 11.000 evra mesečno. Ipak, iako zvuči idealno, ulazak na to tržište rada nije jednostavan. Švajcarska se i dalje izdvaja kao jedna od najpoželjnijih destinacija za rad u Evropi.



Prema podacima EURES-a, trenutno je dostupno oko 20.000 slobodnih radnih mesta, što jasno ukazuje na veliki nedostatak radne snage. Plate su posebno privlačne – u mnogim zanimanjima dostižu ili prelaze 6.500 evra, dok su u specijalizovanim sektorima znatno više. Ova velika potražnja posledica je starenja stanovništva, ali i snažne privrede koja konstantno traži kvalifikovane i iskusne radnike.



Najveći manjak radnika beleži se u zdravstvu. Traže se lekari specijalisti iz oblasti pedijatrije, ginekologije, anesteziologije i interne medicine, ali i medicinske sestre, hirurški tehničari i pomoćno osoblje. Istovremeno, velika potražnja postoji i u tehničkim i industrijskim zanimanjima – traže se stolari, mašinci, metalci, kao i radiološki i farmaceutski tehničari.



Najviše prilika ima u regionima poput Ciriha, centralne Švajcarske i severozapadnog dela zemlje. Poslovi se nude u različitim oblicima – od stalnog zaposlenja do fleksibilnih aranžmana, što dodatno povećava mogućnosti za zapošljavanje.



Jedan od glavnih razloga interesovanja za rad u Švajcarskoj su visoke plate. Prosečna mesečna zarada iznosi oko 7.400 evra. U IT i telekom sektoru plate mogu prelaziti 9.700 evra, dok u finansijskom i osiguravajućem sektoru dostižu i do 10.800 evra mesečno.



Ipak, rad u Švajcarskoj ima i svoje izazove. Većina poslova zahteva visoko obrazovanje i relevantno radno iskustvo. Znanje jezika, posebno nemačkog, često je ključni uslov za zapošljavanje. Takođe, neophodno je dobiti radnu i boravišnu dozvolu, a uslovi se razlikuju u zavisnosti od vrste posla.



Važno je napomenuti da Švajcarska nema jedinstvenu minimalnu zaradu na nacionalnom nivou. Visina plate zavisi od sektora, kolektivnih ugovora i različitih odbitaka, piše Espreso.



Uprkos svemu, ova zemlja ostaje izuzetno privlačna za one koji traže bolje uslove rada i veće prihode. Međutim, uspeh na ovom tržištu zahteva dobru pripremu, odgovarajuće kvalifikacije i spremnost na prilagođavanje lokalnim pravilima i načinu rada.



