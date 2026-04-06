Grad je osvojio prestižnu nagradu Best Leisure Destination for Groups u okviru Leisure Lifestyle Awards, koje dodeljuje magazin Global Traveler. Ovo priznanje dodatno naglašava njegovu globalnu popularnost i privlačnost za organizovana putovanja. Ujedno, ovo je četvrta godina zaredom kako Dubrovnik osvaja ovu titulu. Time se dodatno učvršćuje njegova pozicija među vodećim svetskim destinacijama za grupna putovanja.



Nagrade Leisure Lifestyle Awards zasnivaju se na glasovima čitalaca magazina Global Traveler, koji su učestvovali u istraživanju sprovedenom od avgusta 2025. do januara 2026. godine. Reč je o iskusnim međunarodnim putnicima više platežne moći, koji često borave u luksuznim hotelima i redovno putuju, kako poslovno tako i privatno. To ovom priznanju daje dodatnu težinu i kredibilitet.



Jedan od ključnih razloga zbog kojih se Dubrovnik kontinuirano izdvaja jeste njegova jedinstvena kombinacija sadržaja. Istorijsko jezgro grada, koje je pod zaštitom Uneska, privlači posetioce iz celog sveta. Istovremeno, grad nudi vrhunsku gastronomiju, luksuzan smeštaj i raznovrsne aktivnosti prilagođene organizovanim grupama.



Dobar i porodice i za kompanije



Veliki doprinos ovom uspehu daju i odlično organizovani hotelski lanci. Oni nude vrhunske uslove kako za leisure, porodična i individualna putovanja, tako i za korporativne dolaske, incentive programe i organizaciju događaja. Među njima se izdvaja Maistra Hospitality Group, poznata po visokom standardu usluge, modernoj infrastrukturi i prilagođenim rešenjima za različite profile gostiju.



Pored kulturne i istorijske vrednosti, Dubrovnik se ističe i odličnom avio-povezanošću, razvijenom turističkom infrastrukturom i sposobnošću da odgovori na zahteve savremenih putnika koji traže autentična, ali i ekskluzivna iskustva. Upravo ta kombinacija čini ga idealnim izborom za incentive putovanja, kulturne ture i luksuzne aranžmane.



Dobitnici nagrada biće zvanično predstavljeni 20. aprila 2026. godine u hotelu InterContinental Miami, gde će se okupiti ključni predstavnici globalne turističke industrije. Ovo priznanje dodatno potvrđuje međunarodnu konkurentnost Dubrovnika i njegovu sposobnost da kontinuirano unapređuje svoju ponudu, piše tumagazin.rs.



Četvrta uzastopna titula jasno pokazuje da Dubrovnik nije samo popularna destinacija. Pokazuje da je i ozbiljno pozicioniran globalni brend u segmentu luksuznog i grupnog turizma. Sa spojem istorije, prirodnih lepota i vrhunske usluge, ovaj grad ostaje jedan od najsigurnijih izbora za organizovana putovanja na svetskom nivou.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.