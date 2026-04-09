Ključ leži u njenoj dugogodišnjoj strategiji izgradnje velikih energetskih rezervi i diverzifikacije izvora snabdevanja.

Industrijska luka Jančeng sadrži ogromne rezervoare za tečni gas visoke kao zgrade od 20 spratova.

Samo šest ovih rezervoara može da snabdeva domaćinstva Pekinga, grada od 22 miliona ljudi, više od dva meseca, prema pisanju Njujork tajmsa.

Mreža bezbednosti izgrađena godinama Postrojenja su deo šire strategije kojom Kina skladišti ključne sirovine - od hrane do energije - kako bi se zaštitila od poremećaja u globalnom snabdevanju. Kapacitet gasa je posebno važan. Kina je najveći svetski uvoznik prirodnog gasa i ključni potrošač u industriji đubriva i hemijskoj industriji.

Zato stabilnost snabdevanja ima direktan uticaj na ekonomiju. Rat i zatvaranje ključnih brodskih ruta izazvali su probleme u zemljama poput Indije, Pakistana i Vijetnama, dok je Kina uspela da ublaži udarac zahvaljujući svojim rezervama.

Zavisnost svedena na minimum Uprkos visokoj potrošnji, Kina nije ključno zavisna ni od jedne rute ili regiona.

Prošle godine, samo 6,9 odsto njene ukupne potrošnje gasa dolazilo je kroz Ormuski moreuz. Zemlja paralelno razvija alternativne rute - gasovode iz Rusije i Centralne Azije - i povećava sopstvenu proizvodnju, koja se više nego udvostručila u poslednjih deset godina.

Pored toga, Kina ima tehnološke alternative. U hemijskoj industriji, deo njene proizvodnje može se prebaciti na procese zasnovane na uglju, što dodatno smanjuje pritisak na snabdevanje gasom. Tehnološki proboj u skladištenju Prirodni gas je jedan od najtežih izvora energije za skladištenje.

Većina zemalja koristi podzemne rezervoare za skladištenje, ali Kina ih nema dovoljno. Zato se opredelila za tehnološki zahtevniji model - skladištenje tečnog gasa u ogromnim nadzemnim rezervoarima.

Državna kompanija CNOOC je izgradila 18 takvih rezervoara, više nego ostatak sveta zajedno.

Svaki od njih ima zapreminu od oko 9,5 miliona kubnih stopa. Gas se skladišti na temperaturi od minus 162 stepena Celzijusa, a kada se zagreje, širi se i do 600 puta.

Zato su rezervoari konstruisani u više slojeva, sa posebnim metalnim legurama i robotskim zavarivanjem kako bi se osigurala bezbednost.

Strategija samodovoljnosti Kinesko rukovodstvo godinama upozorava na potrebu za energetskom bezbednošću.

Predsednik Si Đinping je pozvao na jačanje kapaciteta skladištenja i veću samodovoljnost u snabdevanju.

"Neophodno je poboljšati kapacitet skladištenja uglja, nafte i gasa i ojačati energetsku nezavisnost", rekao je 2022. godine.

Pored fosilnih goriva, Kina takođe intenzivno razvija obnovljive izvore energije i električna vozila kako bi smanjila dugoročnu zavisnost od uvoza.

Kriza kao test sistema

Rat na Bliskom istoku pokazao je efikasnost takve strategije. Dok se neke zemlje suočavaju sa nestašicama, Kina do sada nije imala problema sa snabdevanjem domaćinstava i industrije.

Domaća potrošnja gasa čini manje od 15 procenata ukupne potrošnje, a blaga zima je dodatno smanjila potražnju.

Električna energija se već uglavnom proizvodi iz uglja. Pored toga, vlasti su privremeno ograničile izvoz đubriva kako bi osigurale domaće potrebe.

"Unapred sam se snabdeo đubrivom - ipak je rat na Bliskom istoku", kaže Liu, prodavac u oblasti Jančeng, dodajući da su vlasti obezbedile stabilne cene.

I dalje postoje slabosti Uprkos snažnim pripremama, sistem nije bez rizika. Kina i dalje zavisi od uvoza nekih ključnih sirovina, kao što je helijum, koji je važan za proizvodnju poluprovodnika, piše tportal.

Za sada nema naznaka da su velike zalihe ovog resursa nagomilane pre krize.

