Za razliku od klasične prodaje, ovaj model predviđa da država ostaje jedini vlasnik imovine, dok će upravljanje preuzeti prvorangirani ponuđač, državni operater iz Južne Koreje, Incheon International Airport Corporation (IIAC), preneo je RTCG.

Finansijski okvir koncesije postavljen je tako da država ostvari višestruku korist, objavila je Vlada Crne Gore, koja navodi da je odmah po potpisivanju ugovora, u roku od mesec dana, predviđena jednokratna uplata od 100 miliona evra.

Tokom tri decenije upravljanja koncesionar će uplaćivati varijabilnu naknadu u visini od 35 odsto godišnjih bruto prihoda, što se procenjuje na oko 600 miliona evra.

Pored direktnih prihoda, ključni stub ugovora je investicioni program vredan 300 miliona evra, a od tog iznosa, najveći deo ulaganja planiran je u prvih šest godina koncesije.

Prema vladinom dokumentu, Aerodrom Podgorica dobiće novi putnički terminal od oko 12.000 metara kvadratnih, inspirisan planinom Lovćen kao "spomenikom hrabrosti i slobode".

Planirano je i povećanje kapaciteta na tri miliona putnika godišnje u prvoj fazi, uz udvostručenje parking mesta za automobile i dodavanje sedam novih pozicija za avione.

S druge strane, Aerodrom Tivat biće transformisan u duhu "jadranskog identiteta i nasleđa Kotora", piše Tanjug.

Pored novog terminala, Tivat će dobiti i pomorski avio-terminal sa pripadajućim dokom, što će omogućiti putnicima pristup aerodromu s mora. U planu su parking toranj i turistički kompleks, kao i produženje i izmeštanje poletno-sletne staze.

