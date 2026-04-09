Očekuju se brojna otkazivanja letova na ovim važnim čvorištima, a istovremeno će i kabinsko osoblje Sitilajna, regionalne podružnice Lufthanze, da stupi u štrajk na devet nemačkih aerodroma – u Frankfurtu i Minhenu, kao i u Hamburgu, Bremenu, Štutgartu, Kelnu, Dizeldorfu, Berlinu i Hanoveru, prenosi Bild.



Kako je rečeno, štrajk je s namerom organizovan posle uskršnjih praznika u Nemačkoj, kako bi putnici manje trpeli, ali su svesni da ipak može doći do poremećaja u povratku onih koji su produžili odmor.



Nakon što su pregovori propali, velika većina zaposlenih je glasala za štrajk na glasačkom listiću krajem marta. Oko 19.000 stjuardesa zahtevalo je poboljšanje uslova rada, dok je oko 800 zaposlenih u podružnici Sitilajn, koja je predviđena za zatvaranje 2027. godine, zahtevalo socijalni plan. Međutim, menadžment je odbio da popusti.



"Ova situacija je mogla da se izbegne - odgovornost je na Lufthanzi, koja nije uspela ni da predstavi pregovaračku ponudu", istakao je predsednik sindikata Joakim Vaskez Burger.



Zahtevi zaposlenih uključuju formulisanje novih kolektivnih ugovora, i, između ostalog, bolje planiranje rasporeda rada i duže otkazne rokove.



Lufthanza je objasnila da će štrajk posebno da pogodi putnike usred sezone povratnih putovanja na kraju uskršnjih praznika.



"Održiva rešenja mogu da se pronađu samo kroz dijalog, štrajkovi moraju uvek da ostanu poslednje sredstvo", navela je kompanija.



Sindikat je pozvan da nastavi pregovore - Lufthanza je, kako je saopšteno, spremna da to učini u bilo kojem trenutku, prenosi Tanjug.



UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) je nezavisni nemački sindikat kabinskog osoblja, najpoznatiji po zastupanju stjuardesa i stjuarda, posebno u avio-kompaniji Lufthanza. Često organizuju štrajkove zbog uslova rada i plata.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.