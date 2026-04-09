Prelazak na evro u Bugarskoj početkom godine je minimalno uticao na cene u zemlji, a podrška bugarske javnosti za evropsku valutu je porasla na više od 50 odsto, navodi se u danas objavljenom istraživanju Evropske centralne banke (ECB), prenosi Tanjug.



Harmonizovani indeks potrošačkih cena (HICP) pokazuje da je godišnja inflacija u Bugarskoj pala sa 3,5 odsto u decembru na 2,1 odsto u februaru. U januaru je u Bugarskoj zabeležen privremeni mesečni skok cena za 0,6 odsto, pretežno zbog hrane i usluga, ali već u februaru se inflacija vratila sezonskim trendovima.



Analiza podataka iz bugarskih maloprodajnih lanaca pokazuje da su promene cena tokom prelaska na evro bile minimalne, uglavnom samo nekoliko centi po proizvodu, dok prodavci nisu sistematski podizali cene.



Bugarski trgovci su već prilagođavali cene tokom prošle godine, tako da je prelazak na evro imao vrlo mali, jednokratni efekat na inflaciju u uslugama, za oko 0,1 procentni poen, dodaje se u istraživanju.



Javna percepcija inflacije i očekivanja budućih cena u Bugarskoj ostala su stabilna.



Podrška evru u Bugarskoj je u januaru prvi put prešla 50 odsto i do februara porasla na 54 odsto, prateći slične trendove iz ranijih uvođenja evra u državama Evropske unije, navodi se na veb stranici ECB.



