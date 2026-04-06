Zvuči malo verovatno, ali to je osnovni način na koji dva para Valjevaca u zrelim godinama, već godinama zajedno letuju na različitim destinacijama.



Zarade su im, pošto su svi zaposleni, kako kažu, na nivou prosečnih u Srbiji, ali su ipak u poslednjoj deceniji sebi uspeli da priušte i ol-inkluziv letovanja.



Rezervacija u novembru - 200 do 300 evra niža cena aranžmana



- Tako što već u novembru izlistamo ponude agencija koje nude rani buking i u 80 posto dosadašnjih letovanja već tada, po znatno nižoj ceni, rezervišemo aranžman. Na taj način, u startu nas letovanje, kako je pokazala praksa, košta po paru između 200 i 300 evra manje. U preostalih 20 odsto slučajeva letovanje rezervišemo najkasnije u februaru, kada je Sajam turizma i kada takođe agencije daju značajne popuste - objašnjavaju Valjevke Mirjana i Snežana, piše Blic.



Rani buking, kako preciziraju, podrazumeva uplatu avansa, ali omogućava da ostatak cene aranžmana do poslednje trećine jula, kada im počinju godišnji odmori i letovanje, plate u rasponu od šest do osam rata. A to, slažu se, ipak ne predstavlja preteško opterećenje za kućne budžete



Rani buking omoguićava bitnu uštedu i u "špicu" sezone



- Zahvaljujući ranom bukingu, tako se, između ostalog, svojevremeno ol-inkluziv letovalo u Egiptu za 1.200, odnosno za 1.500 evra za dvoje, umesto za 1.500 ili 1.800 evra. Ili prošlog leta u Tunisu za 1.400 evra za dvoje, umesto za 1.800 evra po paru kolika je bila cena tog aranžmana nakon što su prošli popusti i "first minute" ponude. Rani buking u novembru je takođe omogućavao da se avionom putuje i do letovališta u Turskoj, aranžmani koji su pored avionskog prevoza uključivali noćenje i doručak, i to u proseku za skoro 300 evra manje nego da se isti taj aranžman rezerviše u maju ili junu - navode naše sagovornice.



Kada ne letuju preko neke turističke agencije, ovi Valjevci smeštaj pronalaze preko sajta "Booking", ali takođe koristeći povoljnost rane rezervaciju sa velikim popustom, praktično devet meseci pre termina za odlazak na odmor.



- Tako smo u novembru rezervisali ovogodišnje letovanje u Grčkoj, tako što smo preko "Bookinga" u regiji Halkidiki našli apartmane gde je cena 10 noćenja za dvoje 500 evra i to u samom "špicu" sezone, od 21. do 31. jula. Regularna cena tog aranžmana u tom periodu je 800 evra za dvoje. Po istom šablonu, pre nekoliko godina letovali smo u Albaniji i za celu kuću za 10 dana u Sarandi platili zajedno 600, umesto 800 evra. Naravno da rane rezervacije nose izvesni rizik, u smislu da vlasnik iz nekih svojih razloga otkaže aranžman, ali niža cena u startu i mogućnost da se nekoliko meseci uštedi, predstavljaju nesumnjivu povoljnost – kažu Mirjana i Snežana.



Olakšanje i što deca letuju "za svoj račun"



Ne spore da im je svakako lakše u smislu toga što letuju odvojeno od dece, koja su takođe odrasla, samostalno platežna i letuju "za svoj račun", piše Blic.



- Dok to nisu bili naravno da je bilo teže i uvek je podrazumevalo neko odricanje - ili jedne godine letuju samo deca, ili ako idemo svi zajedno, onda te godine nema nekog planiranog ulaganja u renoviranje domaćinstva - kaže Mirjana.



Rani buking, dodaju, omogućio im je u poslednjoj deceniji da letovanje otplate bez kreditnog zaduživanja ili drugih pozajmica.



- Konkretan način plaćanja kod nas je sledeći: jednu polovinu cene aranžmana i svih ostalih troškova za letovanje, od goriva kada se ide u Grčku ili Albaniju, do budžeta za šoping kada se ide u Tursku, obezbeđuje kirija stana koji izdajemo, a drugu polovinu obezbeđuje projektno finansiranje vezano za profesiju koju obavljam – objašnjava Snežana.



