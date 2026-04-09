Muškarac je više puta uplaćivao novac prema uputstvima takozvanog brokera, nakon čega mu je prikazana navodna velika dobit.

Naknadnim pregledom računa utvrđeno je da sredstva nisu zarađena, već su prebačena sa njegovog bankovnog računa.

Policija navodi da ukupna materijalna šteta iznosi 125.000 evra i da će biti podnete krivične prijave za kompjutersku prevaru, dok je krivična istraga sa ciljem pronalaženja počinioca još uvek u toku.

Policija poziva na oprez "Pozivamo građane da budu oprezni i da ne dele lične i bankarske podatke sa nepoznatim osobama niti instaliraju aplikacije prema njihovim uputstvima. Budite dobro informisani prilikom ulaganja i potražite finansijski savet od nadležnih hrvatskih institucija pre nego što uložite novac. Ne verujte upornim nepoznatim osobama koje vas nagovaraju da trgujete kriptovalutama iako nemate iskustva u tome i ubeđuju vas da je to jednostavan način poslovanja", saopštila je Policijska uprava Krapinsko-zagorska, piše Indeks.hr

Takođe savetuju da građani odmah prijave policiji svaku sumnju na prevaru i slična kažnjiva dela pozivom na broj 192 ili lično u najbližoj policijskoj stanici.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

