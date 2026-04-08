Na italijanskoj rivijeri, otprilike na pola puta između Đenove i Činkve Terea, nalazi se Sestri Levante - mali, ali slikoviti grad koji nosi nadimak "grad dva mora".

Ime duguje jedinstvenoj geografiji: istorijsko jezgro se nalazi na uskoj traci zemlje koja razdvaja dva zaliva.

Sa jedne strane je veći, živahniji Baja dele Favole (Zaliv bajki), nazvan u čast danskog pisca Hansa Kristijana Andersena, koji je ovde boravio u 19. veku.

Sa druge strane nalazi se romantični Baja del Silencio (Zaliv tišine), oaza pastelnih kuća i mirnog mora, koju je nazvao pesnik Đovani Deskalco početkom 20. veka. Iako danas deluje kao savršena kulisa za romantične filmove, Sestri Levante ima bogatu i burnu istoriju.

Čak i u antičko doba bio je poznat kao Segesta, naselje ligurskog plemena Tiguli, a u rimsko doba cvetao je kao trgovački centar.

Tokom vekova bio je meta brojnih osvajanja, piratskih napada i političkih sukoba, ali uprkos svemu zadržao je svoj šarm i autentičnost.

Danas je to mesto gde se prošlost i sadašnjost harmonično prepliću. Uske ulice starog grada, šarene fasade i elegantne palate nagoveštavaju priče nekih dalekih vremena, a restorani pripremaju moderne specijalitete.

Za razliku od obližnjih turističkih magneta poput Portofina i Činkve Tere, Sestri Levante i dalje čuva dozu mira.

Zato ga mnogi smatraju savršenom alternativom, mestom gde možete uživati u lepoti italijanske obale bez preterane gužve. Poseban šarm mu daje i činjenica da je nekada bilo malo ostrvo, koje je vremenom spojeno sa kopnom.

Danas ova bliska veza stvara jedinstveni pejzaž jer grad bukvalno leži između dva zaliva, svaki sa potpuno drugačijom atmosferom, piše Pun kufer.

Pored plivanja i uživanja na plaži, posetioci mogu da istraže istorijske crkve, kao što su crkva San Nikolo iz 12. veka ili Santa Marija di Nazaret iz 17. veka, da prošetaju do vidikovaca sa spektakularnim pogledom na obalu ili jednostavno da lutaju starim gradom i upiju njegovu opuštenu energiju.

Sestri Levante posebno oživljava u proleće i leto kada se održavaju brojni festivali, uključujući i čuvenu književnu nagradu H. C. Andersen posvećenu dečjoj književnosti. Tada grad postaje prava pozornica za bajke.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.