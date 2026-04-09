Iako benzinskim pumpama je dozvoljeno da povećaju cene samo jednom dnevno, praksa pokazuje da gorivo nastavlja da raste.

Prema novoj meri, cene goriva mogu da porastu samo jednom dnevno, u podne, a zatim mogu samo da padaju tokom dana.

Cilj je bio da se spreče nagli i česti skokovi cena, ali stvarnost je drugačija. Na benzinskoj pumpi u blizini Štutgarta, cena dizela je dostigla 2,43 evra po litru.

Uprkos visokoj ceni, vozači i dalje dolaze, delom zato što se plaše da bi gorivo moglo dodatno da poskupi, piše Tagešau.

"Nije postalo jeftinije, već skuplje", kaže Monika Trik.

Ramona Konrad dodaje da stalno pokušava da proceni najbolje vreme za točenje goriva, ali to često dolazi "slučajno".

Trgovci na malo: Mera je neuspeh

Vlasnici benzinskih pumpi otvoreno kritikuju novi propis.

Dithelm Jaspers, koji vodi nekoliko pumpi u blizini Štutgarta, smatra da pravilo nema smisla.

"Cene su ranije malo rasle i padale. Sada rastu i više ne padaju toliko", kaže Jaspers, dodajući da je to "sporo, ali stalno povećanje cena".

On takođe ističe da vlasnici pumpi nemaju kontrolu nad cenama jer ih određuju naftne kompanije, dok se nezadovoljstvo kupaca prenosi na njih.

Tomas Zens, vlasnik nezavisne benzinske pumpe u blizini Karlsruea, ima slična iskustva.

Mora unapred da određuje cene, bez jasnog uvida u poteze svojih konkurenata.

"Nemam podršku, ne znam šta će drugi uraditi", kaže Zens.

Zato često podiže cene za osam do deset centi, a zatim ih na kraju spušta.

ADAC: Cene i dalje rastu

Nemački automobilski klub ADAC potvrdio je da mera nije zaustavila rast cena. Analiza pokazuje da su cene goriva nastavile da rastu čak i nakon uvođenja ograničenja.

"Ako naftnim kompanijama dozvolite samo jedno povećanje dnevno, one ga jednostavno više povećavaju i uzimaju u obzir dodatni rizik", saopštio je ADAC.

Drugim rečima, umesto češćih manjih korekcija, sada postoje ređa, ali veća povećanja cena.

Diskusija o novim merama

Zbog slabog efekta, otvorena je diskusija o dodatnim državnim intervencijama. Među predlozima su smanjenje poreza na gorivo, ograničenja cena ili uvođenje posebnih poreza na vanredne profite energetskih kompanija.

Neki trgovci podržavaju poreske olakšice, dok su skeptični prema administrativnim ograničenjima cena.

S druge strane, ekonomisti upozoravaju da bi dodatna regulacija mogla imati ograničen efekat.

"Važno je dozvoliti da cene odražavaju stvarno stanje, jer to dovodi do smanjenja potrošnje koje je neophodno", naglašava ekonomista Lars Feld sa Univerziteta u Frajburgu.

Rat i dalje diktira cene Iako je objava o primirju na Bliskom istoku dovela do pada cena sirove nafte na svetskim tržištima, to se još uvek ne odražava na benzinskim pumpama, piše Feniks magazin.

Cene goriva nastavljaju da rastu, a stručnjaci procenjuju da će biti potrebno vreme da se svaki pad prenese na potrošače.

"Bio bih srećan kada bismo to osetili u roku od nedelju dana, ali je realnije očekivati efekat tek do kraja dvonedeljnog primirja", kaže Feld.

Da li će cene pasti na nivo pre sukoba zavisiće od toga da li će se situacija stabilizovati na duži rok.

