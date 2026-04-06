Sunčano vreme, prijatne temperature i nekoliko slobodnih dana za Uskrs podstiču mnoge da se konačno pozabave baštom. Košenje travnjaka, šišanje žive ograde ili čišćenje lišća deluje kao idealan način da se maksimalno iskoristi produženi vikend.



Međutim, ono što na prvi pogled deluje kao bezopasan plan može se pretvoriti u neprijatan i skup problem u Nemačkoj. Naime, Uskrs i Uskršnji ponedeljak se u Nemačkoj smatraju praznicima tokom kojih su mir i odmor građana zaštićeni zakonom. Upravo zato mnoga naselja imaju stroge propise o buci, a upotreba glasnih, motorizovanih uređaja je često ograničena ili potpuno zabranjena. To se posebno odnosi na kosilice za travu, duvače lišća, trimere za živu ogradu i slične mašine koje stvaraju mnogo buke. Ideja koja stoji iza ovih pravila je jednostavna: praznici treba da budu za opuštanje, a ne za stalnu buku motora, pišu nemački mediji.



Pored državnih zakona, dodatna pravila često donose gradovi i opštine, a ponekad i same stambene zgrade kroz kućni red. Po pravilu, bučan rad je dozvoljen radnim danima u određenim vremenskim okvirima, dok su nedelje i praznici rezervisani za mir. Zato je uvek pametno proveriti lokalne propise pre početka radova.



Ignorisanje ovih pravila može dovesti ne samo do narušenih odnosa sa komšijama već i do novčanih kazni. Maksimalna kazna može biti do 50.000 evra, a najčešće su to kazne od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra. Njihov iznos zavisi od trajanja i intenziteta buke, kao i od toga da li se radi o ponovljenom prekršaju ili gusto naseljenom području, piše Poslovni.



Važno je naglasiti da buka nije samo pitanje pristojnosti već i zdravlja. Dugotrajno izlaganje buci može izazvati stres, poremetiti kvalitet sna i imati ozbiljne zdravstvene posledice, uključujući probleme sa srcem i krvnim pritiskom. Čak i bez upotrebe mašina, preterano glasna muzika ili lupanje mogu se smatrati narušavanjem javnog reda i mira.



