Nekada popularno ostrvo je skoro prazno. Sukob sa Iranom i rastuće tenzije na Bliskom istoku već mesecima izazivaju probleme širom sveta.

Posledice su vidljive u višim cenama goriva, poremećajima vazdušnog saobraćaja, višim troškovima transporta i rastućoj nesigurnosti među ljudima.

Turizam je takođe ozbiljno pogođen, a mnoge zemlje i turistički operateri se bore sa otkazivanjem putovanja i manjim brojem gostiju. Među najteže pogođenima je Kipar, nekada jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Evropi, gde su hoteli, restorani i plaže ove godine znatno prazniji nego obično.

Turisti skoro nestali, hotelijeri i ugostitelji zabrinuti

Rezervacije hotela pale su za skoro 40 procenata samo u martu, a sličan trend se nastavio i u aprilu. Prema procenama kompanije Hermes Airports, ukupan broj letnjih posetilaca mogao bi da padne za oko 10 procenata, odnosno skoro pola miliona manje turista.

Glavni razlog je rastući osećaj nesigurnosti koji traje već mesecima, piše Tourism Review. Letnja turistička sezona na Kipru je posebno osetljiva zbog blizine Bliskog istoka.

Iako je malo ostrvo, udaljeno je manje od 300 kilometara od Izraela i Libana. Evropski turisti sve više biraju destinacije koje smatraju daljim od zona sukoba, a posebno se ističe Španija.

Dodatnu zabrinutost izazvao je napad dronom na britansku vojnu bazu Akrotiri na jugu ostrva, što je dodatno uticalo na percepciju bezbednosti među turistima, piše Poslovni dnevnik.

Hoće li se situacija poboljšati?

Neizvesnost snažno utiče na ekonomske izglede Kipra i njegovu letnju turističku sezonu. Skoro sedam procenata BDP-a Kipra dolazi direktno iz turizma, sektora koji je ključan za stabilnost ostrvske ekonomije. Stručnjaci smatraju da bi se poverenje turista moglo postepeno vratiti ako se situacija smiri.

Uprkos sunčanom vremenu i atraktivnoj obali, ponašanje turista u velikoj meri zavisi od događaja van granica Kipra. Kako se vrhunac letnje sezone brzo približava, turistička odmarališta, aerodromi i turistički operateri pažljivo prate sve znake usporavanja. Čak i malo povećanje dolazaka moglo bi imati značajan uticaj na ostatak sezone.

