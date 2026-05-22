Zbog produženog vikenda i obeležavanja praznika Sveti Kiril i Metodij u Severnoj Makedoniji, navodno će biti velike gužve na granicama. I sledeći vikend je kritičan za put u Grčku, zbog takođe produženog vikenda kod naših južnih suseda.

Ovog vikenda građani Severne Makedonije proslaviće Dan sveslovenskih prosvetitelja Svetog Ćirila i Metodija, koji se slavi 24. maja, ali pošto pada u nedelju i ponedeljak, 25. maj, biće neradni dan. Kao Makedonci imaju produženi vikenda, mnogi će već danas po podne da krenu put Grčke.

Upravo zbog toga očekuje se ogroman broj putnika koji će iskoristiti slobodne dane za kraći beg na Egejsko more, a kada se tome dodaju turisti iz Srbije koji već idu na ranija letovanja i moguće dodatne granične provere povezane sa novim EES sistemom, moguća su višesatna zadržavanja na graničnim prelazima.

Fejsbuk stranica "Put do Grčke" izdala je upozorenje turistima o mogućim gužvama koje ulaze u Grčku zbog ovoga.

"Putnici koji planiraju da putuju u Grčku preko Severne Makedonije u narednim danima trebalo bi da očekuju veće gužve, posebno na graničnim prelazima Evzoni i Dojran", navodi se.

Savet turistima koji idu i vraćaju se iz Grčke

Kako se velike gužve ka Grčkoj očekuju već sutra, u petak, 22. maja i to u popodnevnim i večernjim časovima, kao i u subotu, 23. maja u jutarnjim časovima, građanima Srbije i ostalim turistima savetuje se da izbegavaju ovaj period odlaska na put.

Takođe, ako se iz Grčke vraćate kući, izbegavajte ponedeljak, 25. maj, posebno period od podneva do večernjih sati, jer su moguća zadržavanja od nekoliko sati.

Nakon ovog vikenda, u najavi je još jedan kritičan period - i to već sledeći vikend.

Sledeći petak, 29. maj u Severnoj Makedoniji je takođe neradan dan povodom verskog praznika Duhovden. Kako će već dan ranije mnogi masovno da krenu put Grčke, gužve mogu da se očekuju već u četvrtak popodne i uveče, a onda u nedelju u suprotnom smeru, dakle ka Severnoj Makedoniji u nedelju, 31. maja.

Evzoni ili Dojran - šta izabrati

Iako je granični prelaz Evzoni najčešći izbor većine vozača, upravo on trpi najveći pritisak i tu se formiraju najduže kolone.

Mnogima Dojran zvuči kao spas i odlična alternativa, ali stručnjaci upozoravaju da se i tamo tokom ovakvih produženih vikenda mogu desiti ozbiljna zadržavanja. Zato je najbolji savet da pre samog polaska proverite stanje putem uživo kamera i pratite iskustva putnika sa granice.

