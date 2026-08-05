Legendarni hotel Adlon u centru Berlina mogao bi uskoro da promeni vlasnika. Investicioni fond koji upravlja ovom luksuznom nekretninom razmatra prodaju, a početna cena iznosi najmanje 280 miliona evra, piše Fenix.

Hotel Adlon, jedan od najpoznatijih i najprestižnijih hotela u Nemačkoj i Evropi, nalazi se na Pariskom trgu, tik uz Brandenburšku kapiju. Vest o mogućoj prodaji izazvala je veliko interesovanje javnosti, jer je reč o objektu sa dugom istorijom i međunarodnim ugledom.

Zašto se hotel prodaje?

Kompanija Jagdfeld, koja upravlja investicionim fondom Fundus Fund 31, saopštila je da razmatra prodaju hotela kako bi odgovorila na zahteve investitora.

Fond ima oko 4.000 vlasnika, uglavnom privatnih investitora, od kojih mnogi žele da unovče svoje udela.

Kako navode iz kompanije, prodaja bi omogućila da se ostvari najveća moguća vrednost investicije i ispune očekivanja vlasnika fonda.

Početna cena najmanje 280 miliona evra

Prema pisanju nemačkih medija, investitorima je predložena likvidacija fonda uz minimalnu prodajnu cenu od 280 miliona evra.

Glasanje o ovom predlogu je u toku, a za njegovo usvajanje potrebna je podrška najmanje 75 odsto vlasnika udela.

Ukoliko predlog bude usvojen, biće pokrenut međunarodni postupak prodaje uz angažovanje specijalizovanog savetnika za nekretnine.

Šta će biti sa hotelom?

Za goste hotela, eventualna promena vlasništva ne bi trebalo da donese bilo kakve promene.

Hotel će nastaviti da posluje kao i do sada, jer ugovor o upravljanju sa hotelskom grupom Kempinski važi do kraja 2032. godine.

To znači da će, bez obzira na novog vlasnika, hotel nastaviti da posluje pod istim brendom i sa istim standardima usluge u narednim godinama.

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