Kupovina stana decenijama se smatra jednim od najvećih simbola finansijske sigurnosti. Za mnoge ljude posedovanje nekretnine predstavlja dokaz uspeha i važan korak ka stvaranju bogatstva. Međutim, finansijska stručnjakinja Hejli Saks pokazuje da put do finansijske stabilnosti ne mora uvek da vodi kroz kupovinu stana, piše People.

Iako je milionerka, Saks i dalje živi u iznajmljenom stanu i smatra da je za njene finansijske ciljeve takva odluka trenutno isplativija.

Ona je poznata na internetu pod nadimkom Mrs. Dow Jones, gde pratiocima objašnjava kako da bolje upravljaju novcem, ulažu i donose pametnije finansijske odluke.

Kako je objasnila, jedan od glavnih razloga zbog kojih bira podstanarski život jeste činjenica da nema neočekivane troškove održavanja.

Kada se pokvari klima uređaj, grejanje ili neki kućni aparat, troškove ne mora da snosi sama, već se obraća vlasniku stana.

"Kada nešto prestane da radi, to nije moj račun i nije moj problem", objasnila je Saks.

Zašto smatra da kupovina stana nije uvek najbolja finansijska odluka

Prema njenom mišljenju, mnogi ljudi prave grešku kada porede samo mesečnu kiriju sa ratom kredita.

Kako kaže, vlasništvo nad nekretninom donosi mnogo više troškova od same kupovne cene.

Tu spadaju:

porez na imovinu;

osiguranje;

održavanje;

popravke;

troškovi kupovine;

novac koji je uložen u nekretninu umesto u druge investicije.

"Stan nije samo njegova cena. To je čitav paket troškova koji dolazi uz vlasništvo", navela je ona.

Saks smatra da ljudi često zanemaruju jednu važnu stvar – novac koji bi dali za učešće pri kupovini stana mogao bi da bude uložen i da vremenom donosi prinos.

Novac za učešće ulaže umesto da ga veže za nekretninu

Jedan od ključnih argumenata finansijske stručnjakinje jeste takozvani oportunitetni trošak.

To znači da novac koji se potroši na jednu stvar više nije dostupan za druge mogućnosti.

Prema njenoj računici, veliki iznos koji bi neko izdvojio za učešće pri kupovini stana mogao bi dugoročno da raste kroz ulaganja na finansijskim tržištima.

"Ljudi često pretpostavljaju da kupovina automatski znači stvaranje bogatstva, ali ulaganja mogu ostvariti bolje rezultate, posebno ako se novac redovno ulaže", rekla je.

"Iznajmljivanje nije bacanje novca"

Jedna od najčešćih rečenica koju podstanari slušaju jeste da „bacaju novac na kiriju“.

Saks smatra da takav pogled nije potpuno ispravan.

Kako objašnjava, ljudi svakodnevno troše novac na stvari koje koriste, ali ih ne poseduju zauvek - od hrane do prevoza i različitih usluga.

"Iznajmljivanje vam daje stanovanje i fleksibilnost. Kupovina vam daje stanovanje i kredit. Nijedna opcija nije besplatna", rekla je.

Prema njenim rečima, važno je da ljudi odluku donesu na osnovu sopstvene finansijske situacije, a ne zbog pritiska okoline.

Kada je kupovina stana ipak bolja opcija?

Hejli Saks naglašava da nije protiv kupovine nekretnina.

Kako kaže, za mnoge ljude kupovina stana može biti odlična odluka, posebno ako planiraju dugoročno da ostanu na jednom mestu i ako finansijska računica pokazuje da je vlasništvo povoljnije.

Međutim, problem nastaje kada ljudi ulaze u velike kredite samo zato što smatraju da „tako treba“.

„Kada kupovina stana postane izbor, a ne obaveza, lakše možete da shvatite da li zaista želite nekretninu ili samo pokušavate da ispunite očekivanja drugih“, objasnila je.

Nova generacija drugačije gleda na finansijski uspeh

Saks smatra da mlađe generacije sve više menjaju tradicionalni pogled na uspeh.

Model prema kojem svi treba da imaju kuću, automobil i isti posao tokom nekoliko decenija više ne odgovara današnjoj ekonomiji, smatra ona.

Sve više ljudi bira fleksibilnost, ulaganja i drugačije načine izgradnje finansijske sigurnosti.

Za Saks, najvažnije je da finansijske odluke budu zasnovane na ličnim ciljevima, a ne na društvenim očekivanjima.

Njena poruka je jednostavna - kupovina stana može biti odlična investicija, ali nije jedini put ka bogatstvu.

Ponekad je pametnije iznajmljivati, ulagati novac i zadržati finansijsku fleksibilnost. Najbolja odluka zavisi od konkretne računice, a ne od pravila koje važi za sve.

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