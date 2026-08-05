Američke berze nastavile su danas snažan rast, pri čemu su indeksi S&P 500 i Dau Džons (Dow Jones) dostigli nove istorijske maksimume, podstaknute dobrim poslovnim rezultatima kompanija i optimizmom da bi uskoro mogao da bude postignut dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, piše Tanjug.

Na početku trgovanja S&P 500 porastao je 0,6 odsto, Nasdak (Nasdaq) 0,4 odsto, dok je Dau Džons ojačao 0,7 odsto, odnosno za oko 365 poena, prenosi CNBC.

Sva tri indeksa su na putu da ostvare najbolji petodnevni učinak od aprila 2025. godine.

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