Država daje 31 milion dinara bespovratno - poznato ko može da konkuriše

Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu 31 milion dinara bespovratnih sredstava namenjenih unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja. Prijave su otvorene do 11. avgusta 2026. godine, a sredstva su namenjena projektima koji doprinose razvoju preduzetništva i jačanju proizvodnih kapaciteta, piše Tanjug.
Lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove mogu da konkurišu za finansijsku podršku, dok će odobrena sredstva biti usmerena na investicije koje podstiču razvoj privrede i povećanje konkurentnosti.
Ko ima pravo da konkuriše?
Na javni poziv mogu da se prijave jedinice lokalne samouprave koje su članovi privrednog društva sa najmanje 20 odsto učešća u osnovnom kapitalu, pod uslovom da je to privredno društvo registrovano za pretežno proizvodnu delatnost.
Svaka lokalna samouprava može da podnese samo jednu prijavu, a projekat mora da bude usmeren na razvoj lokalne privrede, unapređenje poslovanja i jačanje proizvodnih kapaciteta.
Ko ne može da dobije sredstva?
Pravo učešća nemaju privredna društva čija je pretežna delatnost:
- komunalne usluge;
- prevoz;
- upravljanje otpadom;
- vodosnabdevanje;
- proizvodnja i distribucija energije;
- druge delatnosti od opšteg interesa.
Za šta mogu da se koriste bespovratna sredstva?
Odobrena sredstva mogu biti namenjena za:
- nabavku novih mašina i proizvodne opreme;
- kupovinu alata i specijalizovane opreme;
- nabavku softvera i druge nematerijalne imovine;
- adaptaciju i investiciono uređenje poslovnog ili proizvodnog prostora;
- druge investicije koje doprinose održivom lokalnom ekonomskom razvoju.
Cilj programa je modernizacija proizvodnje, unapređenje poslovanja i podsticanje razvoja lokalne privrede.
Do kada traje prijava?
Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se u štampanom i elektronskom obliku, u zatvorenoj koverti, neposredno na pisarnici Ministarstva privrede ili preporučenom poštom.
Rok za podnošenje prijava ističe 11. avgusta 2026. godine.
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