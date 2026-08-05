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Država daje 31 milion dinara bespovratno - poznato ko može da konkuriše

Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv vredan 31 milion dinara. Bespovratna sredstva namenjena su razvoju lokalne privrede, a prijave traju do 11. avgusta 2026. godine.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.08.2026.19:00
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Država daje 31 milion dinara bespovratno - poznato ko može da konkuriše
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Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu 31 milion dinara bespovratnih sredstava namenjenih unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja. Prijave su otvorene do 11. avgusta 2026. godine, a sredstva su namenjena projektima koji doprinose razvoju preduzetništva i jačanju proizvodnih kapaciteta, piše Tanjug.

Lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove mogu da konkurišu za finansijsku podršku, dok će odobrena sredstva biti usmerena na investicije koje podstiču razvoj privrede i povećanje konkurentnosti.

Ko ima pravo da konkuriše?

Na javni poziv mogu da se prijave jedinice lokalne samouprave koje su članovi privrednog društva sa najmanje 20 odsto učešća u osnovnom kapitalu, pod uslovom da je to privredno društvo registrovano za pretežno proizvodnu delatnost.

Svaka lokalna samouprava može da podnese samo jednu prijavu, a projekat mora da bude usmeren na razvoj lokalne privrede, unapređenje poslovanja i jačanje proizvodnih kapaciteta.

Ko ne može da dobije sredstva?

Pravo učešća nemaju privredna društva čija je pretežna delatnost:

  • komunalne usluge;
  • prevoz;
  • upravljanje otpadom;
  • vodosnabdevanje;
  • proizvodnja i distribucija energije;
  • druge delatnosti od opšteg interesa.

Za šta mogu da se koriste bespovratna sredstva?

Odobrena sredstva mogu biti namenjena za:

  • nabavku novih mašina i proizvodne opreme;
  • kupovinu alata i specijalizovane opreme;
  • nabavku softvera i druge nematerijalne imovine;
  • adaptaciju i investiciono uređenje poslovnog ili proizvodnog prostora;
  • druge investicije koje doprinose održivom lokalnom ekonomskom razvoju.

Cilj programa je modernizacija proizvodnje, unapređenje poslovanja i podsticanje razvoja lokalne privrede.

Do kada traje prijava?

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se u štampanom i elektronskom obliku, u zatvorenoj koverti, neposredno na pisarnici Ministarstva privrede ili preporučenom poštom.

Rok za podnošenje prijava ističe 11. avgusta 2026. godine.

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